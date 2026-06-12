FromSoftware non accetta pressioni sul fronte creativo: preferisce nuovi giochi a facili seguiti

Miyazaki ha riferito che si tratta soprattutto di una sua posizione personale, ma che tende ad essere condivisa da tutto lo studio, che si è sempre trovato bene nell'ambiente di sviluppo che si è venuto a creare in questi anni, dominato da questa libertà creativa.

Ovviamente questo non esclude la possibilità di creare comunque dei seguiti, ma l'obiettivo principale del team di Dark Souls, Elden Ring e Bloodborne è creare giochi dotati di grande valore intrinseco, a prescindere dalla possibilità di successo relativamente "facile" che potrebbe derivare da capitoli precedenti

Il presidente di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki , ha riferito in un'intervista che la sua compagnia non accetta pressioni da investitori o altri per quanto riguarda l'ambito creativo dello sviluppo, continuando a preferire giochi nuovi e dotati di valore a possibili seguiti facili di titoli di successo.

Libertà creativa e giochi di valore

"Innanzitutto, sono complessivamente soddisfatto dell'ambiente di sviluppo di cui dispone attualmente FromSoftware", ha spiegato Miyazaki, parlando del modus operandi del suo team e del fatto che ricevano o meno pressioni da azionisti e produttori sui titoli da sviluppare.

"Non direi che non ci siano margini di miglioramento, ma siamo in grado di creare liberamente i giochi che vogliamo senza interferenze eccessive", ha spiegato il presidente di FromSoftware.

"Credo anche che mantenere un ambiente del genere anche in futuro, consentendoci di concentrarci il più possibile esclusivamente sullo sviluppo dei giochi, sia di fondamentale importanza sia per me che per tutti noi di FromSoftware".

"Infine, se i nostri utenti dovessero leggere questo messaggio, vogliamo assicurarvi che continueremo a lavorare più duramente che mai per creare giochi davvero di valore. Speriamo che attendiate con impazienza i nostri titoli in uscita, sia quelli già annunciati che quelli ancora da annunciare", ha riferito il director di Elden Ring.

Questo potrebbe spiegare l'apparente reticenza del team a cedere alle pressioni per un seguito di Bloodborne, per esempio, preferendo invece sperimentare qualcosa di nuovo con Elden Ring Nightreign e con The Duskbloods.