I dati di Pokémon GO non vengono assolutamente usati per allenare droni militari, tranquilli

Il tutto è conseguenza di un nuovo report della testata olandese Trouw, che ha analizzato la collaborazione - da poco annunciata - tra Niantic Spatial e Vantor, una compagnia di intelligence con legami con il settore della difesa militare .

I dettagli sull'accordo tra Niantic Spatial e Vantor

Niantic e Vantor stanno lavorando assieme su una tecnologia che permette alle persone e ai veicoli - compresi robot per disinnescare bombe e sistemi aerei come i droni - di individuare un luogo anche in aree senza un affidabile segnale GPS, per operare in aree remote o nelle quali il segnale GPS è volutamente bloccato.

L'articolo segnala che questo sarebbe possibile usando "30 miliardi" di dati di localizzazione ottenuti dai giocatori di Pokémon GO. I giocatori erano consapevoli di star raccogliendo dati video per il videogioco, sia chiaro, ma secondo la testata non sapevano che stavano così contribuendo a una tecnologia militare. Secondo Niantic Spatial è però falso.

Secondo Niantic Spatial, al momento l'accordo è nelle fasi iniziali e la condivisione di questi dati non è ancora parte dell'accordo. Un portavoce ha dichiarato: "Ci impegniamo a lavorare con tutti i nostri clienti e partner per garantire che i prodotti Niantic Spatial siano utilizzati in modo responsabile, che rispetti i diritti umani e i principi etici."

"Le scansioni a terra sono state una componente utile per addestrare i modelli di base del mondo reale di Niantic Spatial: sistemi di IA che imparano a riconoscere e interpretare gli spazi fisici", ha spiegato il portavoce. "I modelli sono il prodotto di tale addestramento, non una copia o un mezzo per accedere alle scansioni sottostanti, che riguardavano punti di interesse pubblico come statue e fontane."

Ricordiamo infine che la possibilità di condividere questo tipo di dati è stata rimossa recentemente, dopo che Pokémon GO è stato venduto a Scopely (la compagnia di Monopoly GO).