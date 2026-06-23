Gli starter di Pokémon Vento e Onda potrebbero comparire prima in Pokémon GO

Secondo una teoria dei fan, che tuttavia risulta piuttosto attendibile, c'è la possibilità che gli starter di Pokémon Vento e Onda, ovvero Browt, Pombon e Gecqua, possano comparire prima su Pokémon GO e poi sul prossimo capitolo principale della serie.
In effetti, c'è ancora una lunga attesa che ci separa dall'avvio della generazione 10 di Pokémon, considerando che il periodo di uscita di Pokémon Vento e Onda è previsto nel 2027 e non ci sono ancora informazioni più precise che consentano di stringere il cerchio intorno a una data di lancio, a parte qualche possibile indizio sul mese di uscita che potrebbe essere già definito.
Tuttavia, attraverso alcune operazioni di datamining, è emersa la possibilità che almeno i tre starter possano arrivare prima del previsto, come ospiti speciali all'interno di Pokémon GO.
Una capatina in anticipo
Il fatto che Pokémon GO ospiti creature appartenenti ad altri giochi della serie è praticamente la norma, visto che il gioco mobile funge in sostanza da raccoglitore generale che trascende un po' la serie principale e le generazioni, ma solitamente non presenta creature in anticipo.
Datamine
by u/Terrible_Yam6789 in TheSilphRoad
Tuttavia, in base ad alcuni indizi rilevati all'interno del codice e agli aggiornamenti previsti a breve all'interno del gioco mobile, è emersa la possibilità che i tre nuovi starter possano comparire per la prima volta ufficiale durante la Go Fest Global 2026.
Si tratta di un grande evento dedicato a Pokémon GO sul piano globale, che quest'anno si terrà l'11 e 12 luglio, e proprio in tali date potrebbe esserci la possibilità di vedere Browt, Pombon e Gecqua in anteprima.
Nel frattempo, abbiamo visto che il prezzo di Pokémon Vento e Onda potrebbe essere stato svelato da Amazon in anticipo.
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