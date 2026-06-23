Gli starter di Pokémon Vento e Onda potrebbero comparire prima in Pokémon GO

Secondo una teoria dei fan, che tuttavia risulta piuttosto attendibile, c'è la possibilità che gli starter di Pokémon Vento e Onda, ovvero Browt, Pombon e Gecqua, possano comparire prima su Pokémon GO e poi sul prossimo capitolo principale della serie.

In effetti, c'è ancora una lunga attesa che ci separa dall'avvio della generazione 10 di Pokémon, considerando che il periodo di uscita di Pokémon Vento e Onda è previsto nel 2027 e non ci sono ancora informazioni più precise che consentano di stringere il cerchio intorno a una data di lancio, a parte qualche possibile indizio sul mese di uscita che potrebbe essere già definito.

Tuttavia, attraverso alcune operazioni di datamining, è emersa la possibilità che almeno i tre starter possano arrivare prima del previsto, come ospiti speciali all'interno di Pokémon GO.