Steam Machine sarebbe dovuta costare almeno 300€ in meno, dicono gli ingegneri di Valve

Secondo alcune testimonianze, però, se non fosse stato per i problemi di scorte delle RAM e i conseguenti aumenti di prezzo, la macchina da gioco di Valve sarebbe costata circa 300 euro in meno .

Steam Machine ha finalmente un prezzo e un periodo per la prenotazione, ma non è proprio ciò che i giocatori speravano di vedere. La console/PC costa infatti ben 1.049 euro , un investimento non da poco.

Il prezzo di Steam Machine

Secondo quanto segnalato da IGN USA, gli ingegneri di Valve Pierre-Loup Griffais e Yazan Aldehayyat hanno affermato che Steam Machine ha subito un aumento "probabilmente simile" a quello di Steam Deck, la quale è passata da 549 dollari a 789 dollari.

Parliamo di un aumento del 43% rispetto al prezzo originale. Se prendiamo quindi la Steam Machine e, volendo essere conservativi, ragioniamo su un aumento di circa il 40%, partendo da 1049€ il prezzo originale sarebbe stato 749€. Ovviamente non è detto che il prezzo preventivato da Valve fosse questo, ma considerando la dichiarazione degli ingegneri di Valve, pare possibile.

Anche se volessimo calcolare l'aumento di prezzo in valore assoluto e non percentuale, quindi un +240 euro/dollari, Steam Machine sarebbe dovuta costare circa 800€. Sarebbero stati certamente prezzi più facili da far digerire al pubblico, anche considerando che il modello base di cui stiamo parlando non include il controller.

Non aiuta poi il fatto che, secondo le prime analisi, le prestazioni di Steam Machine sono inferiori a quelle di una PS5.