Stando a quanto riportato nella recensione di Digital Foundry, le prestazioni di Steam Machine sono inferiori a quelle di una PS5 nella maggior parte dei casi, considerando gli stessi giochi e le stesse impostazioni grafiche.

Nello specifico, la media dei fotogrammi su Black Myth: Wukong è pari a 46 fps su Steam Machine contro i 50 di PS5, su Alan Wake 2 è pari a 49 fps contro i 52 di PS5, su Crimson Desert è pari a 48 fps contro i 56 di PS5 e su Forza Horizon 6 è pari a 47 fps contro i 60 di PS5.

Ci sono momenti in cui il sistema Valve ottiene solidi pareggi, come nel caso di 007 First Light e, in generale, la situazione prestazione appare piuttosto dinamica, con variazioni anche importanti che tuttavia sembrano sempre confermare una leggera superiorità della console Sony.

In ottica futura bisogna tuttavia considerare il supporto a FSR 4, che andrà inevitabilmente a cambiare le carte in tavola, rendendo Steam Machine senz'altro più competitiva rispetto alla situazione attuale.