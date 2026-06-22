Steam Machine ha un prezzo ufficiale, è disponibile in prenotazione

Valve ha annunciato il prezzo ufficiale di Steam Machine: il sistema è disponibile a partire da 1.039€ nella versione con storage da 512 GB e senza controller, mentre i modelli dotati di maggiore memoria e con il controller costano chiaramente di più.

Steam Machine da 512 GB senza Controller - 1.039€

Steam Machine da 512 GB con il Controller - 1.108€

Steam Machine da 2 TB senza Controller - 1.359€

Steam Machine da 2 TB con il Controller - 1.428€

Sono state aperte le prenotazioni sulla base di una lista: chi aderisce entro le 19.00 del 25 giugno verrà avvisato in merito alle tempistiche di consegna, che tuttavia per il momento non sono ancora state comunicate.

A pochi giorni dalla riconferma del periodo di lancio di Steam Machine e Steam Frame, dunque, Valve ha fatto finalmente la propria mossa e non mancano già le prime reazioni, visto che parliamo di un listino non proprio accessibilissimo.