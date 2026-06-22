Steam Machine ha un prezzo ufficiale, è disponibile in prenotazione

Valve ha annunciato il prezzo ufficiale di Steam Machine: il sistema è disponibile a partire da 1.039€ nella versione con storage da 512 GB e senza controller, mentre i modelli dotati di maggiore memoria e con il controller costano chiaramente di più.
- Steam Machine da 512 GB senza Controller - 1.039€
- Steam Machine da 512 GB con il Controller - 1.108€
- Steam Machine da 2 TB senza Controller - 1.359€
- Steam Machine da 2 TB con il Controller - 1.428€
Sono state aperte le prenotazioni sulla base di una lista: chi aderisce entro le 19.00 del 25 giugno verrà avvisato in merito alle tempistiche di consegna, che tuttavia per il momento non sono ancora state comunicate.
A pochi giorni dalla riconferma del periodo di lancio di Steam Machine e Steam Frame, dunque, Valve ha fatto finalmente la propria mossa e non mancano già le prime reazioni, visto che parliamo di un listino non proprio accessibilissimo.
Specifiche e caratteristiche
Le specifiche tecniche di Steam Machine sono state confermate da Valve e riportate nella pagina ufficiale del prodotto, che presenta anche un paio di simpatici teaser che puntano a valorizzare anche l'estetica del dispositivo, impreziosita da una striscia LED.
La componentistica di Steam Machine è la seguente:
- Processore: AMD Zen 4 6C/12T semi-personalizzata
- Scheda video: AMD RDNA3 con 28 CU semi-personalizzata
- Memoria: 16 GB di RAM DDR5 + 8 GB di VRAM GDDR6
- Storage: SSD NVMe da 512 GB a 2 TB, slot per schede microSD
- Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit
- Extra: Adattatore wireless integrato per Steam Controller
- Fattore di forma: ridotto, cubo di circa 15 cm
- Sistema operativo: SteamOS 3
Fra le caratteristiche citate da Valve c'è una potenza "sei volte superiore a quella di Steam Deck", un sistema di dissipazione capace di mantenere il sistema "fresco e silenzioso", una dotazione completa di porte, le ottimizzazioni Steam Machine Verified e la sua natura di PC, con tutto ciò che ne consegue.
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