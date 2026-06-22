Nicolas Cage debutta in Call of Duty: Black Ops 7 con l'evento Summer of Action

Non è certamente la prima volta che la serie Activision attinge all' immaginario cinematografico action , anzi tempo fa sembrava aver consolidato un trend ben preciso, ma per Nic Cage si tratta di un esordio che avviene in un momento molto interessante della sua carriera.

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L'Operatore di Nicolas Cage si produce infatti in clamorose irruzioni e ovviamente passeggia al rallentatore mentre dietro di lui esplode di tutto , a ulteriore conferma del tono e del tema di questa stagione di Call of Duty: Black Ops 7.

Ispirata chiaramente ai più spettacolari action movie di sempre , la Summer of Action ha presentato l'attore con un trailer di grande impatto, in cui interpreta il ruolo di un soldato inarrestabile.

L'evento Summer of Action di Call of Duty: Black Ops 7 vedrà il debutto di Nicolas Cage : la stella del cinema sarà disponibile come nuovo Operatore all'interno dell'aggiornamento in arrivo fra pochi giorni, il 25 giugno.

Le altre novità

Oltre all'arrivo di Nicolas Cage, la Stagione 4: Reloaded di Call of Duty: Black Ops 7 segnerà il lancio della mappa Zombie Kowakujo, di due nuove armi (il fucile d'assalto AN-94 e l'Executioner's Duet Axe) e di altrettanti scenari, Zenith e Launch.

Non mancheranno nuove modalità multiplayer, come Team Blueprint Sharpshooter, in cui i progetti delle armi cambiano continuamente durante la partita, e Knife Fight, una variante di Gunfight che limita i giocatori all'utilizzo delle sole armi da mischia.