Spectre torna nella Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 7, ecco il trailer di lancio

Per quanto riguarda infine le mappe, assisteremo al ritorno di Frequency e Arsenal da Black Ops 4 , con le loro strutture a corsie e gli spazi ampi, nonché all'arrivo di una versione rivisitata di Dig, uno scenario storico di Black Ops 2.

Non mancheranno le nuove armi , e infatti il trailer ne presenta subito due: una mitragliatrice pesante dall'efficacia sorprendente e una doppia mitragliatrice leggera che sembra essere l'ideale per gli approcci più dinamici all'azione.

L'iconico Operatore della serie sparatutto, già apparso in Black Ops 3 e Black Ops 4 , è munito di un braccio meccanico dotato di lama (come si vede in alcune delle sue devastanti finisher) e di una precisione incredibile durante gli scontri a fuoco.

Nel frattempo, tornano due classici

Il trailer di lancio della nuova stagione di Call of Duty: Black Ops 7 arriva a poche ore dal debutto di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2su PS4 e PS5, con riedizioni che tuttavia sono state bocciate da Digital Foundry per via del prezzo troppo alto e della mancanza di novità.

Quanto al futuro della serie, gli appassionati aspettano con trepidazione l'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 4, che non sarà disponibile su Xbox Game Pass a differenza dei precedenti episodi, nell'ambito di un cambio di strategia che Microsoft ha dovuto approntare per rientrare delle spese.