Spectre torna nella Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 7, ecco il trailer di lancio

La Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 7 vedrà il ritorno di Spectre, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Activision, che ci dà appuntamento al prossimo 23 luglio per l'arrivo dell'aggiornamento.
L'iconico Operatore della serie sparatutto, già apparso in Black Ops 3 e Black Ops 4, è munito di un braccio meccanico dotato di lama (come si vede in alcune delle sue devastanti finisher) e di una precisione incredibile durante gli scontri a fuoco.
Non mancheranno le nuove armi, e infatti il trailer ne presenta subito due: una mitragliatrice pesante dall'efficacia sorprendente e una doppia mitragliatrice leggera che sembra essere l'ideale per gli approcci più dinamici all'azione.
Per quanto riguarda infine le mappe, assisteremo al ritorno di Frequency e Arsenal da Black Ops 4, con le loro strutture a corsie e gli spazi ampi, nonché all'arrivo di una versione rivisitata di Dig, uno scenario storico di Black Ops 2.
Nel frattempo, tornano due classici
Il trailer di lancio della nuova stagione di Call of Duty: Black Ops 7 arriva a poche ore dal debutto di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2su PS4 e PS5, con riedizioni che tuttavia sono state bocciate da Digital Foundry per via del prezzo troppo alto e della mancanza di novità.
Quanto al futuro della serie, gli appassionati aspettano con trepidazione l'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 4, che non sarà disponibile su Xbox Game Pass a differenza dei precedenti episodi, nell'ambito di un cambio di strategia che Microsoft ha dovuto approntare per rientrare delle spese.