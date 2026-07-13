MSI Raider 16 HX, la recensione del nuovo laptop da gaming che punta alla potenza, ma con qualche compromesso

Il nuovo MSI Raider 16 HX B2WI-075IT rappresenta alla perfezione la strategia dell'azienda. Il refresh 2026 della celebre serie si presenta infatti con specifiche da assoluto top di gamma , grazie al processore Intel Core Ultra 9 275 HX e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Il modello da noi testato però, è equipaggiato con un display IPS e non con il pannello OLED (o Mini LED) che ci si aspetterebbe di trovare in questa fascia di prezzo: stiamo infatti parlando di un prodotto da 3.599 Euro . La domanda è la stessa che accompagna gran parte dei prodotti enthusiast arrivati sul mercato negli ultimi mesi: in una fase storica in cui i prezzi continuano a crescere più rapidamente delle prestazioni, quanto valore riesce realmente a offrire una macchina di questo livello? Dopo alcune settimane di test tra gaming e benchmark sintetici siamo pronti a dirvelo.

Rispettando tutti i pronostici, il 2026 non si sta rivelando un anno semplice per il mercato hardware. Produttori e consumatori si sono rapidamente scontrati con una realtà fatta di prezzi sempre più elevati, disponibilità limitata e un rapporto prezzo/prestazioni che appare meno favorevole rispetto al passato.

MSI Raider 16 HX B2WI-075IT si presenta con una delle configurazioni più aggressive oggi disponibili nel panorama dei notebook da gaming. Il processore è l'Intel Core Ultra 9 275 HX, una soluzione Arrow Lake-HX dotata di 24 core complessivi, suddivisi tra 8 Performance Core e 16 Efficient Core, accompagnati da 36 MB di cache L3 e da una frequenza massima di 5,4 GHz.

Pur non trattandosi di una soluzione OLED o MiniLED, il display si difende abbastanza bene, grazie a una fedeltà dei colori piuttosto alta ed una discreta luminosità. La frequenza di aggiornamento elevata lo rende particolarmente incline al gaming, con immagini sempre fluide e una reattività da top di gamma. Nonostante questo, il display del nuovo arrivato in casa MSI rappresenta il punto debole della configurazione : per quanto buono infatti, il pannello non arriva a toccare il livello di qualità offerto dalle tecnologie sopracitate e manca il supporto all'HDR, tenendo sempre a mente che stiamo comunque parlando di un dispositivo che supera i 3.500 Euro e che potrebbe riscontrare alcuni limiti sul fronte dell'editing professionale. Alle attuali condizioni di mercato e a parità di dotazione, un pannello OLED (o equivalente) avrebbe probabilmente portato il prezzo sulla soglia dei 4.000 Euro.

Come abbiamo accennato in apertura, Raider 16 HX è equipaggiato con un pannello IPS-Level da 16 pollici in formato 16:10 e risoluzione QHD+ da 2560 x 1600 pixel. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 240 Hz.

Il comparto audio del Raider 16 HX è stato sviluppato in collaborazione con Dynaudio e utilizza una configurazione composta da quattro woofer da 2 W. Non mancano la certificazione Hi-Res Audio e il software Nahimic 3, ormai presenza fissa sui notebook gaming MSI di fascia alta.

Sul fronte wireless troviamo invece il controller Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 con supporto Bluetooth 5.4, una soluzione che garantisce velocità elevate e latenze ridotte sia durante il gaming online sia nei trasferimenti di file di grandi dimensioni.

La connettività rappresenta uno dei punti di forza più evidenti del Raider 16 HX. MSI ha infatti scelto una dotazione completa che permette al notebook di svolgere il ruolo di workstation mobile senza richiedere adattatori esterni. Troviamo tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A, due Thunderbolt 4 compatibili con DisplayPort e Power Delivery 3.1, una porta HDMI 2.1 capace di gestire flussi video fino a 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz e un lettore SD Express. Completano il quadro la porta Ethernet da 2,5 Gigabit e il classico jack audio combinato da 3,5 mm.

Per mettere alla prova il nuovo Raider abbiamo utilizzato il nostro consolidato modus operandi, partendo dai benchmark sintetici come Cinebench, 3DMark, Blender, per poi passare alle prestazioni reali con giochi come Cyberpunk 2077, Forza Horizon 6, Crimson Desert e Resident Evil Requiem, tutti in grado di spremere ogni singolo FPS e di utilizzare al massimo le tecnologie NVIDIA.

A darne una prima conferma è Cinebench 2024, che fa registrare ben 131 punti in single-thread e 2036 punti in multi-thread, valori elevati che si ripetono con Cinebench 2025, dove il laptop ottiene 512 punti single-thread e 8419 in multi-thread. CPU-Z dà un'ulteriore prova della potenza del chip Intel con 864 e 17684 punti rispettivamente in single e multi-thread, segnando un nuovo record nel segmento dei laptop da noi messi alla prova ed ergendosi al vertice della classifica. Ottimi anche i risultati del comparto video, con RTX 5080 Laptop che svolge egregiamente il proprio lavoro. Nei test di 3DMark la GPU del team verde fa segnare 5614 in Speedway, 5254 in Steel Nomad, 14313 in Port Royal e 10916 in Time Spy Exteme. Valori che trovano fondamento anche nei test specifici di DLSS e Ray Tracing e che in generale pongono MSI Raider 16 HX solo al di sotto di ROG Strix Scar 18 con RTX 5090, tra l'altro senza sfigurare. Altrettanto buoni i test della produttività con Blender Benchmark che fa segnare numeri al vertice della classifica, ancora una volta inferiori soltanto alla più prestante RTX 5090 Laptop. Molto bene anche il comparto I/O con l'unità di archiviazione che registra 6987 MB/s in lettura e 6524 MB/s in scrittura, in linea con le prestazioni della concorrenza diretta.

Gaming

I risultati che abbiamo appena analizzato trovano riscontro anche sul versante delle prestazioni "reali". Come al solito Cyberpunk 2077 offre una panoramica piuttosto ampia sulle capacità del nuovo arrivato in casa MSI. Sebbene ormai datato, l'ampio supporto tecnologico che CDProjekt RED ha fornito nel corso degli anni rende ancora l'avventura sci-fi di V un punto di riferimento.

Alla risoluzione di 1080p con preset Ultra senza RT e senza DLSS, MSI Raider 16 HX segna 150 FPS granitici, mentre con preset RT Ultra e DLSS Qualità la media si abbassa a 100 FPS. Il preset Overdrive spinge al massimo il path tracing e la media in questo caso è di 73 FPS. A 1440p i numeri rimangono coerenti e in rastering il laptop registra una media di 102 FPS, che diventano 72 FPS con RT Ultra e si abbassano a 50 FPS con preset Overdrive. In ogni caso numeri più che sufficienti a sfruttare Multi Frame Generation senza incappare in controindicazioni e che fa schizzare in alto la media. Ancora una volta la tecnologia del team verde diventa un vero punto di forza nel segmento dei portatili.

Vale la pena sottolineare che nel confronto diretto con un sistema dotato di RTX 5090 Laptop, MSI Raider 16 HX fa una figura più che buona: in rastering la distanza con la top di gamma di NVIDIA è di appena il 4%, mentre il divario aumenta fino al 14% quando entra in gioco il ray tracing.

Forza Horizon 6 gira altrettanto bene e a 1080p con preset Ultra senza RT e DLSS ottiene una media di 137 FPS, che diventa di 98 FPS con RT Alto e DLSS Qualità. A 1440p la media è invece rispettivamente di 113 FPS e 83 FPS.

Anche in questo caso la Frame Generation cambia le carte in tavola e a 1080p si arriva a toccare una media di 184 FPS, che scende a 139 FPS a 1440p, tutto con RT e DLSS attivi. Crimson Desert è un titolo in grado di mettere in difficoltà anche i desktop più performanti. Ciononostante il nuovo Raider se la cava bene, anche se in questo caso per giocare al di sopra dei 60 FPS in 1440p occorre necessariamente l'intervento di DLSS e Frame Gen. Ottimi anche i numeri ottenuti con Resident Evil Requiem, altro titolo che può sfruttare tutte le tech implementate nel laptop. In generale MSI Raider 16 HX B2WI-075IT riesce a soddisfare le aspettative e si conferma come un laptop da gaming in grado di sostenere carichi pesanti senza troppi compromessi, almeno fino alla sua risoluzione nativa.

Considerando i margini di ottimizzazione, il nuovo dispositivo di MSI garantisce una certa serenità anche per gli anni a venire e lavorando con le impostazioni può anche regalare qualche soddisfazione in 4K.