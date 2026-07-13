Compulsion Games vuole collaborare con altri studi di sviluppo dopo la separazione da Xbox

La comunicazione arriva pochi giorni dopo la separazione da Microsoft : nell'ambito del grande "reset" di Xbox , lo studio è tornato indipendente, seguendo un percorso simile a quello di Double Fine, mentre Ninja Theory e Undead Labs sono stati ceduti a terze parti non ancora annunciate."

Compulsion Games , team autore di South of Midnight e We Happy Few, ha pubblicato un annuncio su LinkedIn in cui dichiara l'intenzione di c ollaborare con altri studi di sviluppo e con realtà dell'intrattenimento per dare vita a nuovi progetti.

Un piano per sopravvivere da team indipendente?

"Con Compulsion Games che torna alle sue radici come sviluppatore indipendente, stiamo ampliando le opportunità di collaborare con studi dell'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento. Invitiamo i partner a sfruttare il talento e la creatività del team pluripremiato dietro South of Midnight", recita il messaggio pubblicato dallo studio.

"Con una profonda esperienza nella creazione di IP originali acclamate, portiamo la nostra arte, la nostra competenza tecnica e il nostro approccio collaborativo in ogni progetto. Siamo entusiasti di supportare lo sviluppo di esperienze memorabili che coinvolgano e intrattengano i giocatori di tutto il mondo."

Il messaggio conferma che Compulsion Games è ora aperta a proposte di co‑sviluppo, ovvero a collaborare alla realizzazione di giochi per conto di altri studi. Questo non implica necessariamente che il team rinuncerà a creare nuovi titoli originali, ma rappresenta una strategia utile per garantire entrate regolari con rischi finanziari ridotti, mantenere il personale attivo ed evitare periodi di inattività. Una scelta che potrebbe consentire allo studio di sopravvivere e raggiungere una maggiore stabilità ora che non ha più alle spalle Microsoft e Xbox, prima di imbarcarsi in nuovi progetti completamente propri.