Attacchi di panico e ansia tra i dipendenti Xbox: c'è paura per i futuri licenziamenti

Dei licenziamenti in casa Xbox e degli studi più colpiti si è già parlato ampiamente. Tuttavia, chi è sopravvissuto alla prima ondata di tagli ha ben poco da festeggiare, considerando che ulteriori riduzioni del personale sono già previste per il resto dell'anno fiscale 2027.

A trattare l'argomento è stato di recente Jason Schreier di Bloomberg, secondo cui la consapevolezza che una seconda ondata di licenziamenti possa arrivare in qualunque momento ha generato attacchi di panico e ansia tra le migliaia di persone che lavorano per l'azienda. Tra queste rientrerebbe anche il personale di Blizzard, che pur avendo subito tagli definiti "minimi" rispetto al resto di Xbox, non vivrebbe comunque una situazione di serenità.