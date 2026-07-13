Obsidian resta fedele alle proprie radici nonostante i licenziamenti, per il director di The Outer Worlds 2

Brandon Adler, director di The Outer Worlds 2 e di un progetto ancora non annunciato di Obsidian Entertainment, ha risposto alle discussioni nate in seguito ai recenti licenziamenti nella divisione Xbox, contestando apertamente chi sostiene che lo studio abbia ormai perso la sua identità.

In un messaggio pubblicato su LinkedIn e riportato da Eurogamer, Adler ha definito l'ultima settimana "estremamente difficile" per il team, ricordando i colleghi coinvolti nei tagli prima di affrontare il tema delle numerose opinioni circolate online sullo stato attuale dello sviluppatore.