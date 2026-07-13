Partenza negativa per Oceania, che delude al box Office

Degli oltre 81 milioni di euro raccolti complessivamente, circa 37 milioni provengono dal mercato nordamericano , mentre i restanti 44 milioni sono stati generati a livello internazionale.

Il risultato è sufficiente per conquistare la vetta del box office del weekend di metà luglio, ma appare inferiore alle aspettative della stessa Disney , che puntava su numeri sensibilmente più elevati per una delle sue proprietà intellettuali più popolari degli ultimi anni.

L'adattamento dal vivo di Oceania ha incassato circa 81 milioni di euro nel mondo durante il suo primo fine settimana nelle sale cinematografiche, secondo le prime stime diffuse negli Stati Uniti.

Quasi come Biancaneve

Il debutto del film supera di poco quello del remake dal vivo di Biancaneve, che nel 2025 si era fermato a circa 74 milioni di euro nel suo weekend di apertura e che era stato considerato una delle maggiori delusioni commerciali recenti per la casa di produzione.

Interpretato da Catherine Laga'aia nel ruolo della protagonista Vaiana e da Dwayne Johnson, nuovamente nei panni di Maui, le stime di Oceania parlavano di incassi tra i 51 e i 56 milioni di euro nel solo mercato statunitense e fino a circa 65 milioni di euro in quello internazionale.

Il risultato effettivo si è quindi rivelato inferiore alle attese e dovrà ora essere valutato alla luce dei costi sostenuti da Disney. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata, il budget del film sarebbe infatti pari a circa 214 milioni di euro.

Al momento non emergono segnali di un cambio di rotta nella strategia di Disney, che continua a lavorare su numerosi adattamenti dal vivo dei suoi più grandi successi. Tra i progetti attualmente in sviluppo figurano nuove versioni di Bambi ed Hercules, oltre a Lilo & Stitch 2 e a uno spin-off dedicato a Gaston, antagonista de La Bella e la Bestia.