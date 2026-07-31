Mahershala Ali non vuole più saperne di Blade: è stata Disney a non volerlo realizzare

Mahershala Ali non vuole più saperne di Blade: a ormai sette anni dall'annuncio del film, è chiaro che il progetto non vedrà mai la luce e secondo l'attore è stata Disney a non volerlo realizzare, perché di certo le risorse non mancavano.

"Qualunque sia il motivo, non era destino che lavorassi a Blade", ha detto Ali. "Se avessero davvero voluto farlo, lo avremmo fatto. Quindi mi sono trovato a dover andare avanti, e 'Your Mother Your Mother Your Mother' (la sua ultima pellicola, NdR) è molto più in linea con il tipo di lavori per cui voglio essere conosciuto."

"In realtà non voglio essere ricordato per i remake: mi piacerebbe realizzare opere originali, che riescano a entrare in sintonia con il pubblico e ad avere un impatto su di esso in modi unici. Quindi io sto bene così", ha spiegato l'attore.

"Ripeto: mi avevano sotto contratto, hanno miliardi di dollari e se avessero voluto fare il film, lo avremmo fatto. Ma non si farà. (...) Se guardo a questa pellicola e a Blade, non avrei potuto fare entrambi. E il motivo per cui questo film esiste è proprio che quel progetto è andato in pezzi."