5

Mahershala Ali non vuole più saperne di Blade: è stata Disney a non volerlo realizzare

Nel corso di un'intervista, Mahershala Ali ha detto di non volerne più sapere di Blade, e che se Disney avesse davvero voluto realizzare il film, lo avrebbero fatto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/07/2026
Mahershala Ali

Mahershala Ali non vuole più saperne di Blade: a ormai sette anni dall'annuncio del film, è chiaro che il progetto non vedrà mai la luce e secondo l'attore è stata Disney a non volerlo realizzare, perché di certo le risorse non mancavano.

"Qualunque sia il motivo, non era destino che lavorassi a Blade", ha detto Ali. "Se avessero davvero voluto farlo, lo avremmo fatto. Quindi mi sono trovato a dover andare avanti, e 'Your Mother Your Mother Your Mother' (la sua ultima pellicola, NdR) è molto più in linea con il tipo di lavori per cui voglio essere conosciuto."

"In realtà non voglio essere ricordato per i remake: mi piacerebbe realizzare opere originali, che riescano a entrare in sintonia con il pubblico e ad avere un impatto su di esso in modi unici. Quindi io sto bene così", ha spiegato l'attore.

Marvel's Blade sarebbe al sicuro e Wolfenstein 3 in lavorazione, mentre Arkane viene ristrutturata Marvel's Blade sarebbe al sicuro e Wolfenstein 3 in lavorazione, mentre Arkane viene ristrutturata

"Ripeto: mi avevano sotto contratto, hanno miliardi di dollari e se avessero voluto fare il film, lo avremmo fatto. Ma non si farà. (...) Se guardo a questa pellicola e a Blade, non avrei potuto fare entrambi. E il motivo per cui questo film esiste è proprio che quel progetto è andato in pezzi."

Non tutto il male viene per nuocere

Di recente il presidente dei Marvel Studios ha parlato dei motivi del ritardo di Blade, dicendo che in pratica le tempistiche si sono dilatate per via della ricerca di una qualità che il progetto non ha mai raggiunto.

Mahershala Ali
Mahershala Ali

Ad ogni modo, non tutto il male viene per nuocere: Mahershala Ali ha rivelato che l'allenamento a cui si è sottoposto per Blade gli è tornato utile nel suo nuovo film: "ho potuto sfruttare tutte le competenze che avevo sviluppato durante oltre un anno di preparazione", ha detto.

"In questo momento mi sento pronto ad andare oltre le domande su Blade. Quelle domande dovrebbero essere rivolte a loro: sono stati loro a non voler fare il film, quindi dovrebbero essere loro a rispondere."

#Cinema
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mahershala Ali non vuole più saperne di Blade: è stata Disney a non volerlo realizzare