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Le vendite di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth sono aumentate dopo l'annuncio di Revelation

Square Enix ha rivelato che le vendite di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth sono aumentate dopo l'annuncio di Revelation, superando le aspettative dell'azienda.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/07/2026
Aerith in Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
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Il game director Naoki Hamaguchi ha rivelato che le vendite di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth sono aumentate dopo l'annuncio di Revelation, superando di parecchio le aspettative di Square Enix e macinando numeri importanti.

"Entrambi i giochi stanno andando estremamente bene", ha detto Hamaguchi nel corso di un'intervista. "Già prima del Summer Game Fest 2026, sia Final Fantasy 7 Remake che Rebirth continuavano a vendere con regolarità."

"Quando fu annunciato Rebirth, ogni volta che il gioco tornava al centro dell'attenzione aumentavano anche le vendite di Remake. Allo stesso modo, sono certo che ogni volta che Revelation attirerà l'attenzione, sempre più persone si interesseranno a Rebirth."

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Stando alle parole di Hamaguchi, Square Enix ha registrato "un'enorme risposta in termini di vendite" e i risultati stanno superando di gran lunga le aspettative iniziali, sebbene non siano ancora stati comunicati dati ufficiali.

Molti vogliono recuperare la trilogia

Annunciato durante il Summer Game Fest 2026, Final Fantasy VII Revelation è il capitolo conclusivo della saga e Hamaguchi è convinto che l'aumento delle vendite di Remake e Rebirth sia dovuto al fatto che molti giocatori desiderano recuperare l'intera trilogia ora che la conclusione è vicina.

Per quanto riguarda la possibilità o meno che la terza parte del remake venga pubblicata anche in formato fisico, il game director ha spiegato che Square Enix non ha ancora preso una decisione definitiva, ma lui sta lavorando affinché il gioco possa arrivare nei negozi nella tradizionale versione su disco.

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