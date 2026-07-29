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Quanto dura Control Resonant? Remedy svela qualcosa sulle ore previste per finirlo

Remedy spiega qualcosa sulla potenziale durata di Control Resonant fornendo un paio di indicazioni di massima che rendono l'idea della quantità di ore richieste per finirlo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/07/2026
Un'immagine di Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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In una nuova intervista pubblicata da TechRadar, il lead gameplay designer di Control Resonant, Sergey Mohov, ha svelato qualcosa sulla durata del gioco, riferendo di fatto quante ore sono richieste per finirlo fornendo un paio di riferimenti indicativi.

Secondo quanto riferito da Mohov, Control Resonant richiede circa 30 ore per essere completato all'interno di una partita standard, come "esperienza di base", per così dire, ma queste potrebbero ampliarsi facilmente per coloro che invece si dedicano a un'esplorazione più approfondita.

Quelli che vogliono scoprire veramente tutti i contenuti del nuovo capitolo dovranno impegnarsi di più, e la durata del gioco ne risentirà, arrivando quasi a un raddoppio di tale quantitativo.

Da 30 a 50 ore di gioco

I "completisti", per così dire, possono considerare una durata di circa 50 ore o più per scoprire proprio ogni anfratto di Control Resonant, che verosimilmente proporrà diverse strade secondarie da esplorare e contenuti aggiuntivi da scoprire oltre al percorso principale.

Sembra dunque che la durata di Control Resonant sia superiore, in linea di massima, a quella del capitolo precedente, almeno per quanto riguarda il quantitativo più alto stimato dal designer.

Remedy e Control Resonant: rompere le regole per non perdere sé stessi Remedy e Control Resonant: rompere le regole per non perdere sé stessi

Si tratta dunque di un gioco piuttosto sostanzioso, che potrebbe ampliarsi ulteriormente attraverso DLC ed espansioni, come è probabile che accada visto il modus operandi classico di Remedy per i suoi giochi di questo tipo.

Nei giorni scorsi abbiamo anche ricevuto alcune informazioni da Remedy sul passaggio da Jesse a Dylan per quanto riguarda il personaggio principale dal primo al secondo capitolo, oltre al fatto che i futuri giochi della serie dipendono da quanto bene farà Resonant.

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