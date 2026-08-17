È morta Hayden Panettiere: era la voce di Kairi in Kingdom Hearts e di Sam in Until Dawn

In queste ore è arrivata la triste notizia della scomparsa di Hayden Panettiere, attrice statunitense nota per ruoli nelle serie TV Heroes, Nashville e nella saga cinematografica di Scream. Panettiere è morta all'età di 36 anni.

La notizia è stata confermata dalla famiglia tramite una dichiarazione diffusa ai media americani. Al momento, la causa della morte non è stata resa nota.

"È con profonda tristezza che condividiamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce straordinaria, una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l'hanno conosciuta e ai milioni che l'hanno vista sullo schermo", recita il messaggio del padre Skip inviato alla BBC.