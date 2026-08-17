6

È morta Hayden Panettiere: era la voce di Kairi in Kingdom Hearts e di Sam in Until Dawn

È scomparsa a 36 anni Hayden Panettiere, nota per Heroes e Nashville e protagonista anche nel mondo dei videogiochi con ruoli come Kairi in Kingdom Hearts e Sam in Until Dawn.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/08/2026
Hayden Panettiere

In queste ore è arrivata la triste notizia della scomparsa di Hayden Panettiere, attrice statunitense nota per ruoli nelle serie TV Heroes, Nashville e nella saga cinematografica di Scream. Panettiere è morta all'età di 36 anni.

La notizia è stata confermata dalla famiglia tramite una dichiarazione diffusa ai media americani. Al momento, la causa della morte non è stata resa nota.

"È con profonda tristezza che condividiamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce straordinaria, una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l'hanno conosciuta e ai milioni che l'hanno vista sullo schermo", recita il messaggio del padre Skip inviato alla BBC.

I ruoli nei videogiochi: da Kingdom Hearts a Until Dawn

Oltre alla televisione e al cinema, Panettiere è stata una presenza significativa anche nel mondo dei videogiochi. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo Kairi nella versione internazionale di Kingdom Hearts e Kingdom Hearts II, oltre a Xion in Kingdom Hearts: Birth by Sleep e Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance.

Sam di Until Dawn
Sam di Until Dawn

Ha prestato la voce anche a personaggi minori in A Bug's Life (1998) e The Mark of Kri (2002). Più recentemente ha interpretato Samantha "Sam" Giddings, una degli otto protagonisti del survival horror Until Dawn, ruolo ripreso anche nel remake del 2024.

Negli ultimi anni Panettiere aveva parlato apertamente delle sue battaglie contro depressione postpartum e dipendenze, raccontate anche nel memoir This Is Me: A Reckoning, pubblicato nel 2026.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
È morta Hayden Panettiere: era la voce di Kairi in Kingdom Hearts e di Sam in Until Dawn