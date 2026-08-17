Il processore AMD Ryzen 7 7700 è in promozione su AliExpress: risparmia con il codice sconto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 7700 tramite codice sconto: il coupon è MULTI20 con cui si possono risparmiare 20€ per un costo finale di 130,42€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

L'AMD Ryzen 7 7700 è un processore progettato per offrire prestazioni elevate sia nel gaming sia nelle attività quotidiane più impegnative. Basato sul socket AM5, mette a disposizione 8 core e 16 thread, una configurazione che consente di gestire efficacemente videogiochi, applicazioni e operazioni in multitasking.