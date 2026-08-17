Il processore AMD Ryzen 7 7700 è in promozione su AliExpress: risparmia con il codice sconto

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L'AMD Ryzen 7 7700 è un processore progettato per offrire prestazioni elevate sia nel gaming sia nelle attività quotidiane più impegnative. Basato sul socket AM5, mette a disposizione 8 core e 16 thread, una configurazione che consente di gestire efficacemente videogiochi, applicazioni e operazioni in multitasking.
Ulteriori dettagli sul processore
La frequenza può raggiungere i 5,3 GHz, garantendo una risposta rapida e prestazioni elevate anche durante le sessioni di gioco più intense. Il processore dispone di una cache complessiva di 40 MB, mentre la cache secondaria è indicata in 8 MB, contribuendo a migliorare la gestione dei dati e la reattività generale del sistema.
Un altro punto di forza è il TDP di 65 watt, che permette di ottenere un buon equilibrio tra consumi energetici e prestazioni. Il Ryzen 7 7700 viene inoltre proposto con un raffreddatore AMD Wraith Prism, caratterizzato dalla presenza di illuminazione LED RGB. Le sue caratteristiche lo rendono adatto soprattutto al gaming su PC, ma anche alla produttività e al multitasking.