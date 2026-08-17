Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D è ottimo per il gaming e su AliExpress cala di prezzo con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, applicando il codice sconto dedicato è possibile far calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 7800X3D: il coupon da applicare è MULTI33 (o, in alternativa ITAE33 o ITNS33), grazie al quale è possibile risparmiare 33€ per un costo finale di 207,45€. Acquistalo direttamente tramite questo link.

L'AMD Ryzen 7 7800X3D è un processore pensato soprattutto per giocatori e creativi, capace di combinare prestazioni elevate ed efficienza energetica grazie all'architettura AMD Zen 4 realizzata con processo produttivo a 5 nm. La CPU dispone di 8 core e 16 thread, con una frequenza di base di 4,2 GHz che può raggiungere i 5,0 GHz in Boost.