Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D è ottimo per il gaming e su AliExpress cala di prezzo con il coupon dedicato

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L'AMD Ryzen 7 7800X3D è un processore pensato soprattutto per giocatori e creativi, capace di combinare prestazioni elevate ed efficienza energetica grazie all'architettura AMD Zen 4 realizzata con processo produttivo a 5 nm. La CPU dispone di 8 core e 16 thread, con una frequenza di base di 4,2 GHz che può raggiungere i 5,0 GHz in Boost.
Ulteriori dettagli sul processore
Uno dei principali punti di forza è la tecnologia AMD 3D V-Cache, che porta la cache complessiva a 104 MB, contribuendo a migliorare le prestazioni soprattutto nei videogiochi. Il processore presenta un TDP di 120 W e integra anche una GPU AMD Radeon basata sull'architettura RDNA 2, utile per la gestione delle attività grafiche di base.
Il Ryzen 7 7800X3D supporta inoltre le memorie DDR5, con tecnologia AMD EXPO per semplificare l'ottimizzazione delle frequenze e dei timing, e offre compatibilità con PCIe 5.0, ideale per sfruttare schede video e SSD NVMe di nuova generazione. Infine, il socket AM5 rappresenta una piattaforma progettata per garantire ampia compatibilità.