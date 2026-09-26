MotoGP 26 per Nintendo Switch 2 è su Amazon al minimo storico: costa 20 € in meno

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Un'esperienza migliorata
Il nuovo capitolo della serie introduce una serie di novità per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente. Tra queste troviamo il Dynamic Rider Ratings, ovvero un sistema che collega le prestazioni dei piloti reali a quelle in gioco. Inoltre, il gioco introduce un modello di guida riprogettato, focalizzato sulla gestione del corpo del pilota e sul trasferimento dei pesi, per correzioni più precise, frenate più progressive e un controllo più naturale della moto.
Inoltre, la modalità Carriera è stata ampliata con un paddock 3D che si trasforma in hub per i weekend di gara, conferenze stampa del giovedì e un manager personale che gestisce trattative e sviluppo della carriera. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.