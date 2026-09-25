Prince of Persia: The Lost Crown è giocabile gratuitamente su Nintendo Switch fino al 30 settembre

Come parte delle iniziative legate al servizio Nintendo Switch Online , la casa di Mario ha annunciato il nuovo titolo aderente al programma Game Trials. Per la prossima settimana, gli abbonati al servizio avranno la possibilità di scaricare e giocare gratuitamente all'edizione integrale di Prince of Persia: The Lost Crown , pubblicato da Ubisoft.

Un gran gioco

L'iniziativa consente di accedere all'intero titolo senza alcuna restrizione sui contenuti. Il periodo di prova terminerà mercoledì 30 settembre. Sulla base dei dati forniti dalle piattaforme come HowLongtoBeat, che stimano in circa 16 ore il tempo necessario per concludere la storia principale, i giocatori avranno a disposizione il tempo sufficiente per valutare l'esperienza e, in caso di sessioni prolungate durante il fine settimana, persino per completarla.

Uscito originariamente nel gennaio del 2024, il metroidvania 2.5D è stato accolto positivamente dalla stampa di settore, mantenendo un punteggio di 86 sull'aggregatore Metacritic. Anche la nostra recensione è stata molto positiva.

Nonostante il consenso della critica, il titolo aveva dovuto affrontare una certa freddezza iniziale da parte della community fin dalla pubblicazione del primo trailer nel giugno 2023. Nell'ottobre del 2024, Ubisoft ha di conseguenza sciolto il team di sviluppo originario per ricollocarne le risorse. L'azienda spiegò la decisione dichiarando che "la maggior parte dei membri del team che ha lavorato a Prince of Persia: The Lost Crown è passata ad altri progetti che beneficeranno della loro esperienza". In realtà le vendite del gioco sono andate molto bene, sul medio e lungo periodo, rendendo inspiegabile quella decisione. Insomma, se non lo avete fatto, sfruttate questa possibilità per giocarci.