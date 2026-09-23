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Final Fantasy 7 Revelation andrà giocato più volte per vedere tutto

Il game director Naoki Hamaguchi ha rivelato che non sarà possibile vedere tutto ciò che Final Fantasy 7 Revelation ha da offrire nell'ambito di un'unica partita.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/09/2026
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Final Fantasy VII Revelation
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Il game director Naoki Hamaguchi ha detto che Final Fantasy 7 Revelation andrà giocato più volte per vedere tutto, visto che una singola partita non consentirà di accedere a ogni contenuto che il capitolo finale della trilogia remake ha da offrire.

Alcune missioni secondarie cambieranno in base al personaggio che sceglieremo come protagonista, ha rivelato Hamaguchi, e la struttura delle quest non si limiterà a modificare il punto di vista attraverso cui vengono raccontati gli eventi.

Il game director ha spiegato che la scelta del personaggio potrà influenzare la storia, il gameplay e persino la conclusione delle singole missioni: l'obiettivo del team di sviluppo è fare in modo che anche le sensazioni provate durante l'avventura siano differenti.

Per il director di Final Fantasy VII Revelation è "Difficile che un videogioco eguagli la portata di questa trilogia" Per il director di Final Fantasy VII Revelation è Difficile che un videogioco eguagli la portata di questa trilogia

È per questo motivo che Hamaguchi ritiene che Revelation richiederà più di una partita per essere esplorato completamente, mentre la quantità di contenuti affrontabile durante una singola run dovrebbe essere paragonabile a quella di Final Fantasy VII Rebirth.

Uno mondo pronto ad aprirsi

Il team di Final Fantasy 7 Revelation sta cercando di rendere meno guidata l'avventura e Hamaguchi ha spiegato che le prime cinque o sei ore della campagna si svilupperanno in maniera lineare, ma poi il mondo si aprirà rapidamente, consentendoci di accedere a un'area molto più ampia.

Una delle differenze principali rispetto a Rebirth sarà la verticalità: se il precedente capitolo aveva puntato soprattutto sull'estensione orizzontale degli scenari, Final Fantasy 7 Revelation cercherà di sfruttare maggiormente l'altezza e la stratificazione delle ambientazioni.

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