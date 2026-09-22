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Il team di Final Fantasy 7 Revelation sta cercando di rendere meno guidata l'avventura

Se non vi piace quanto Final Fantasy 7 Revelation sia guidato, sappiate che il team sta esplorando modi per limitare gli indicatori che semplificano troppo l'avventura.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/09/2026
Vincent in Final Fantasy 7 Revelation versione mostro
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Final Fantasy 7 Revelation sarà un grande gioco di ruolo d'azione, accessibile a tutti, ovvero con tanti indicatori a schermo che aiutano a capire cosa fare e dove andare.

Non a tutti piace questa cosa e il team lo ha capito.

Le parole del director di Final Fantasy 7 Revelation

"In Revelation, abbiamo incluso più indicazioni a schermo rispetto ai nostri titoli precedenti, in modo che anche i giocatori che non hanno familiarità con i titoli open-world possano godersi l'esperienza senza perdersi", ha dichiarato il director.

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Lo scopo di tali indicazioni è far sì che i giocatori possano esplorare in modo naturale il mondo di gioco mentre il tutto si svela gradualmente, rivelando nuovi luoghi da scoprire e più attività da svolgere.

I DLC di Final Fantasy 7 Revelation approfondiranno Sephiroth e Vincent, ma il director non vuole dire se sono prequel I DLC di Final Fantasy 7 Revelation approfondiranno Sephiroth e Vincent, ma il director non vuole dire se sono prequel

Ha poi chiuso il discorso affermando: "Allo stesso tempo, alcuni giocatori esperti di open-world ci hanno segnalato che la guida può risultare un po' troppo invadente. Alla luce di questo feedback, stiamo valutando delle opzioni che permettano di personalizzare il modo in cui le indicazioni vengono mostrate."

Sappiamo poi che Final Fantasy 7 Revelation girerà a 4K e 60 fps su PS5 Pro.

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