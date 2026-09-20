Ecco quanto durerà Final Fantasy VII Revelation, il director lo ha già finito 46 volte

Final Fantasy 7 Revelation non rinuncerà alle dimensioni, ossia sarà lungo all'incirca come Rebirth, il secondo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII . Secondo le stime del director, Naoki Hamaguchi, una partita completa che includa tutto ciò che il titolo ha da offrire, dalla campagna principale alle attività secondarie, fino ai contenuti di fine gioco, potrebbe richiedere fino a 100 ore .

Tanti contenuti

Si tratta di una mole di contenuti che lo stesso Hamaguchi ha dovuto affrontare decine di volte nel corso dello sviluppo per assicurarsi che i giocatori possano godere di un'esperienza degna. Controllare ogni singola parte del gioco alla ricerca di potenziali difetti è, infatti, una parte fondamentale del suo lavoro.

"In una partita standard dall'inizio alla fine, se dovessi rivedere e controllare ogni singolo asset ed elemento del gioco, ci vorrebbero facilmente più di cento ore", ha spiegato Hamaguchi a GameSpot. "Ovviamente non posso farlo in ogni singola partita. Come director, non ho abbastanza tempo, quindi a volte salto semplicemente i combattimenti e mi concentro sul controllo della storia principale. In partite diverse mi concentro su elementi diversi".

Al momento dell'intervista, Hamaguchi ha dichiarato di aver completato il gioco ben 46 volte. Per raggiungere un tale numero di completamenti con un titolo così longevo, ha dedicato gran parte del suo tempo ai playtest, riuscendo a inserire sessioni di prova persino durante le pause dell'attuale tour promozionale per la stampa.

"Cercherò di fare queste sessioni di gioco il più possibile, compatibilmente con il tempo a disposizione", ha affermato. "Ieri, ad esempio, durante un'altra serie di interviste, nei momenti di pausa ho portato un controller per PS5 e ho controllato l'ultima versione della build. Anche durante i viaggi di lavoro, se ho a disposizione anche solo una piccola quantità di tempo, cerco di controllare l'ultima versione del gioco per vedere se ci sono problemi".

Nonostante Final Fantasy 7 Revelation prometta di offrire un'esperienza molto longeva, il team di Square Enix ha pensato anche all'ottimizzazione del tempo degli utenti. I minigiochi, ad esempio, non saranno essenziali per il completamento della campagna principale; i giocatori avranno inoltre la possibilità di saltare i filmati, mentre il ritmo della narrazione è stato calibrato per mantenere la storia scorrevole.

In chiusura, vi ricordiamo che l'uscita di Final Fantasy 7 Revelation è prevista per l'8 aprile 2027 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.