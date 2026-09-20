Marvel's Wolverine potrebbe essere stato censurato in Medio Oriente

Alcuni giocatori sostengono che le versioni di Marvel's Wolverine distribuite in alcune aree del Medio Oriente siano state modificate per eliminare i riferimenti alla relazione tra Mistica e Tyger, la sua compagna nel gioco. Le segnalazioni, ancora prive di una conferma ufficiale da parte di Sony o Insomniac Games, sono accompagnate da immagini e video che mostrerebbero le differenze rispetto alla versione internazionale.

Attenzione , perché nell'articolo faremo ampi riferimenti alla trama di Marvel's Wolverine. Se non volete avere anticipazioni , non leggete oltre.

Questo matrimonio non s'ha da fare

Tra i materiali censurati condivisi online compare, per esempio, una foto del matrimonio tra Mistica e Tyger apparentemente modificata, mentre un altro caso riguarderebbe una lettera contenente riferimenti alla loro relazione.

Censura o il fotografo faceva schifo?

La testimonianza più dettagliata arriva però da un video pubblicato sul subreddit di Marvel's Wolverine, nel quale vengono mostrate diverse scene che sembrerebbero essere state alterate.

Secondo l'autore del filmato, nella sua versione del gioco le scene che menzionano il rapporto tra le due sarebbero state tagliate o modificate. "All'inizio pensavo fosse un problema tecnico, ma continuando a giocare mi sono reso conto che non lo era", si legge nella descrizione del video riportata dalla fonte.

Un elemento particolarmente significativo sarebbe il modo in cui sono state effettuate le modifiche: in alcune sequenze il riferimento alla "moglie" di Mistica sarebbe stato eliminato dai dialoghi, mentre l'audio ambientale continuerebbe a essere riprodotto normalmente. Questo dettaglio viene indicato come uno degli elementi a sostegno dell'ipotesi di una modifica intenzionale, anche se non costituisce una conferma ufficiale della censura.

La possibile modifica sarebbe legata alle normative e alle restrizioni presenti in alcuni Paesi della regione nei confronti delle relazioni tra persone dello stesso sesso. È comunque importante distinguere questa spiegazione dal fatto che Sony o Insomniac non hanno, al momento, confermato pubblicamente di aver realizzato una versione censurata del gioco.

Il rapporto tra Mistica e Tyger è inoltre parte della caratterizzazione della storia di Marvel's Wolverine: Tyger gestisce il Princess Bar a Madripoor e compare insieme a Mistica nel gioco. Il materiale ufficiale pubblicato da PlayStation prima dell'uscita aveva già presentato il personaggio e il suo ruolo nell'avventura.

Se le differenze mostrate dagli utenti venissero confermate, non sarebbe comunque il primo caso di interventi sui contenuti LGBTQ+ in una versione mediorientale di un gioco PlayStation. Anche Marvel's Spider-Man 2 aveva subito modifiche, tra cui la rimozione di alcuni riferimenti ai Pride e alterazioni a una missione incentrata su una coppia gay, secondo quanto riportato dalla fonte originale.