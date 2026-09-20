Taito riporta in vita la serie Lufia, in una raccolta con i primi due capitoli

Lo sviluppatore ed editore giapponese Taito ha annunciato Lufia I & II The Sinistrals Saga , raccolta che riunirà i primi due capitoli della serie JRPG Lufia originariamente pubblicati negli anni '90. La raccolta arriverà nel 2027 su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (su Steam). In Occidente sarà pubblicata da Clear River Games.

Dettagli attuali

La raccolta comprende Lufia & the Fortress of Doom e Lufia II: Rise of the Sinistrals, due titoli usciti originariamente su Super Nintendo e ricordati soprattutto per le storie e le colonne sonore, considerate particolarmente evocative. Secondo la descrizione pubblicata sulla pagina Steam, i giochi sono stati "convertiti con cura e migliorati per le piattaforme moderne", con l'obiettivo di riproporre le esperienze originali adattandole ai sistemi attuali.

Il primo episodio, Lufia & the Fortress of Doom, racconta la storia di un giovane discendente di un eroe leggendario e di una ragazza che si trova a dover affrontare il peso del proprio destino. La vicenda è ambientata in un mondo minacciato dai Sinistrals e rappresenta l'inizio della saga.

Lufia II: Rise of the Sinistrals è invece un prequel e segue Maxim, un giovane destinato a diventare un eroe leggendario, insieme ai suoi compagni. La storia ruota ancora una volta attorno allo scontro con i Sinistrals e al tema del destino, raccontando gli eventi che precedono quelli del primo capitolo.

Per il momento TAITO non ha comunicato una data di uscita più precisa, né sono stati spiegati gli interventi tecnici e le eventuali funzionalità aggiuntive che caratterizzeranno questa nuova versione. Ulteriori informazioni sulla raccolta dovrebbero quindi arrivare nei prossimi mesi.