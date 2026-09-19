Nintendo pare abbia modificato il logo ufficiale di Super Mario, dopo 15 anni

La nuova versione è visibile sul sito ufficiale di Super Mario , e in gran parte riprende lo stile precedente ma con una specie di nuova stilizzazione tridimensionale che sembra dare maggiore spessore alla scritta, come se emergesse dallo sfondo in maniera più netta.

A breve distanza dal 40° anniversario e in maniera piuttosto silenziosa, sembra che Nintendo abbia modificato il logo ufficiale di Super Mario , eseguendo una sorta di leggera revisione in stile 3D della scritta caratteristica.

Un logo che punta a un nuovo capitolo?

Fino a pochi giorni fa, il logo di Super Mario era rimasto sostanzialmente invariato dal 2011, anno in cui venne modificato per la prima volta dagli anni 90, ma mantenendo comunque sempre un design molto simile alla scritta utilizzata anche sulla copertina di Super Mario World per Super Nintendo.

Le varie versioni del logo di Super Mario

Sostanzialmente, la prima versione del logo caratterizzata da questo stile venne utilizzata dal 1996 al 2011, quando venne leggermente modificata come forma dei font e distribuzione dei colori. La versione del 2011 ha resistito fino a quest'anno, ma nei giorni scorsi pare sia cambiata.

La nuova versione della scritta "Super Mario" ha praticamente le stesse lettere precedenti, sia come forma che come colori, ma i contorni appaiono ora in stile tridimensionale, come oggetti 3D che si staccano in maniera netta dallo sfondo.

Uno dei nuovi render di Super Mario

Sul sito ufficiale di Nintendo sono inoltre stati pubblicati alcuni nuovi render aggiornati di Mario, che appaiono leggermente più dettagliati rispetto a quelli ufficiali precedenti.

Durante il periodo dell'anniversario, Nintendo ha lanciato il film Super Mario Galaxy, la raccolta Super Mario Galaxy 1 + 2, nuovi amiibo, Mario Tennis Fever, un'espansione per Super Mario Bros. Wonder e Yoshi and the Mysterious Book, ma non è stato annunciato l'attesissimo nuovo capitolo della serie principale.

Considerando che è passata ormai quasi una decade dall'uscita di Super Mario Odyssey, questa rimane una delle principali priorità nelle attese dei fan: la modifica del logo potrebbe preludere a possibili novità in arrivo per la serie di Nintendo? Difficile dirlo al momento. Quantomeno, Mario Kart World ha ricevuto un aggiornamento gratuito con 10 circuiti classici proprio qualche giorno fa.