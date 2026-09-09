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Mario Kart World, arriva oggi un aggiornamento gratuito con 10 circuiti classici

Nintendo ha lanciato un nuovo aggiornamento gratuito per Mario Kart World, che introduce alcuni contenuti classici.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/09/2026
La copertina di Mario Kart World con Mario in primo piano
Mario Kart World
Mario Kart World
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Mario Kart World per Nintendo Switch 2 ha appena ricevuto un aggiornamento gratuito, lanciato durante il Nintendo Direct dle 9 settembre, che introduce alcuni contenuti ispirati alla storia della serie. La novità principale riguarda il ritorno di 10 circuiti classici di Super Mario Kart per Super Nintendo, che saranno presenti nell'overworld e potranno essere riconosciuti anche per la presenza dei caratteristici blocchi "?" piatti, come quelli dell'originale.

L'aggiornamento amplia inoltre l'offerta dei Knockout Tour, la modalità a eliminazione in cui i giocatori affrontano una sequenza di tracciati cercando di evitare l'eliminazione. Entrano infatti in gioco due nuovi percorsi: Propeller Tour e Turnip Tour, che vanno ad aggiungersi agli altri all'interno delle competizioni.

Annunciati due nuovi bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World e Nintendo Switch Sports Resort Annunciati due nuovi bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World e Nintendo Switch Sports Resort

L'aggiornamento arriva senza costi aggiuntivi per i possessori del gioco e rappresenta quindi un'espansione dei contenuti che tutti possono giocare da subito.

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