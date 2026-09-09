Mario Kart World, arriva oggi un aggiornamento gratuito con 10 circuiti classici

Mario Kart World per Nintendo Switch 2 ha appena ricevuto un aggiornamento gratuito, lanciato durante il Nintendo Direct dle 9 settembre, che introduce alcuni contenuti ispirati alla storia della serie. La novità principale riguarda il ritorno di 10 circuiti classici di Super Mario Kart per Super Nintendo, che saranno presenti nell'overworld e potranno essere riconosciuti anche per la presenza dei caratteristici blocchi "?" piatti, come quelli dell'originale.

L'aggiornamento amplia inoltre l'offerta dei Knockout Tour, la modalità a eliminazione in cui i giocatori affrontano una sequenza di tracciati cercando di evitare l'eliminazione. Entrano infatti in gioco due nuovi percorsi: Propeller Tour e Turnip Tour, che vanno ad aggiungersi agli altri all'interno delle competizioni.

L'aggiornamento arriva senza costi aggiuntivi per i possessori del gioco e rappresenta quindi un'espansione dei contenuti che tutti possono giocare da subito.