Il dissipatore NZXT Kraken Core 240 RGB è in sconto del 50% su Amazon: è al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul dissipatore NZXT Kraken Core 240 RGB: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,90€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: L'NZXT Kraken Core 240 RGB è un dissipatore a liquido progettato per mantenere la CPU fresca anche durante le sessioni di gaming più intense e le attività di multitasking. Al centro del sistema troviamo una pompa potente da 3.100 RPM, pensata per garantire un raffreddamento efficace mantenendo al tempo stesso un livello di rumore contenuto.