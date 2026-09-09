Il dissipatore NZXT Kraken Core 240 RGB è in sconto del 50% su Amazon: è al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul dissipatore NZXT Kraken Core 240 RGB: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,90€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: L'NZXT Kraken Core 240 RGB è un dissipatore a liquido progettato per mantenere la CPU fresca anche durante le sessioni di gaming più intense e le attività di multitasking. Al centro del sistema troviamo una pompa potente da 3.100 RPM, pensata per garantire un raffreddamento efficace mantenendo al tempo stesso un livello di rumore contenuto.
Ulteriori dettagli sul dissipatore
La connettività semplice permette di collegare il dissipatore direttamente alla scheda madre, senza la necessità di aggiungere un controller dedicato. Questa soluzione contribuisce a rendere l'installazione più immediata e a semplificare la gestione dei componenti all'interno del case.
Il sistema utilizza inoltre ventole con pale ottimizzate, progettate per offrire un'elevata pressione statica e assicurare un raffreddamento potente e silenzioso.
Le ventole PWM consentono di regolare con precisione la velocità, adattando il funzionamento alle esigenze del sistema e favorendo un utilizzo efficiente. A completare il design troviamo una struttura a singolo telaio, che integra più ventole in un unico frame.