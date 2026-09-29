Manca pochissimo all'uscita di Star Wars: Galactic Racer, effettua il pre-order direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Star Wars: Galactic Racer al prezzo finale d'acquisto di 60,99€. Il gioco uscirà il prossimo 6 ottobre. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Star Wars: Galactic Racer porta i giocatori nel cuore di un pericoloso sport clandestino, dove velocità, abilità e rischio diventano fondamentali per conquistare la vittoria. Alla guida di landspeeder, speeder bike, skim speeder e sgusci, sarà possibile affrontare circuiti eterogenei sfasciando, tamponando e abbattendo i veicoli degli avversari. Ogni categoria di mezzo segue proprie leggi della fisica e propone uno stile di gioco distinto.