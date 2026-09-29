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Manca pochissimo all'uscita di Star Wars: Galactic Racer, effettua il pre-order direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Star Wars: Galactic Racer per PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/09/2026
Star Wars: Galactic Racer
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Star Wars: Galactic Racer al prezzo finale d'acquisto di 60,99€. Il gioco uscirà il prossimo 6 ottobre. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Star Wars: Galactic Racer porta i giocatori nel cuore di un pericoloso sport clandestino, dove velocità, abilità e rischio diventano fondamentali per conquistare la vittoria. Alla guida di landspeeder, speeder bike, skim speeder e sgusci, sarà possibile affrontare circuiti eterogenei sfasciando, tamponando e abbattendo i veicoli degli avversari. Ogni categoria di mezzo segue proprie leggi della fisica e propone uno stile di gioco distinto.

Ulteriori dettagli sul gioco

I giocatori potranno costruire e personalizzare il proprio veicolo, creando una configurazione capace di rispecchiare la propria personalità e offrire un vantaggio durante le competizioni. L'esperienza comprende diverse modalità di gioco, tra cui una campagna per giocatore singolo caratterizzata da una trama e da alleanze mutevoli, oltre a scontri PvP strategici in cui la reputazione acquisita può fare la differenza.

Star Wars Galactic Racer Screenshot 12

Al centro dell'avventura si trova il Campionato Galattico, una gara non autorizzata nata nell'ambiente dell'Orlo Esterno. I giocatori vestiranno i panni di Shade, una pilota dal carattere schivo alla ricerca di vendetta e gloria. Ogni scelta contribuirà inoltre a plasmare le prospettive future all'interno del Campionato Galattico.

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