Manca pochissimo all'uscita di Star Wars: Galactic Racer, effettua il pre-order direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Star Wars: Galactic Racer al prezzo finale d'acquisto di 60,99€. Il gioco uscirà il prossimo 6 ottobre. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Star Wars: Galactic Racer porta i giocatori nel cuore di un pericoloso sport clandestino, dove velocità, abilità e rischio diventano fondamentali per conquistare la vittoria. Alla guida di landspeeder, speeder bike, skim speeder e sgusci, sarà possibile affrontare circuiti eterogenei sfasciando, tamponando e abbattendo i veicoli degli avversari. Ogni categoria di mezzo segue proprie leggi della fisica e propone uno stile di gioco distinto.
Ulteriori dettagli sul gioco
I giocatori potranno costruire e personalizzare il proprio veicolo, creando una configurazione capace di rispecchiare la propria personalità e offrire un vantaggio durante le competizioni. L'esperienza comprende diverse modalità di gioco, tra cui una campagna per giocatore singolo caratterizzata da una trama e da alleanze mutevoli, oltre a scontri PvP strategici in cui la reputazione acquisita può fare la differenza.
Al centro dell'avventura si trova il Campionato Galattico, una gara non autorizzata nata nell'ambiente dell'Orlo Esterno. I giocatori vestiranno i panni di Shade, una pilota dal carattere schivo alla ricerca di vendetta e gloria. Ogni scelta contribuirà inoltre a plasmare le prospettive future all'interno del Campionato Galattico.