Solo poche settimane fa OpenAI ha presentato GPT-6 Astra, un modello estremamente avanzato, preciso e veloce pensato per coding, ricerca e gestione autonoma delle attività professionali più complesse. Ebbene, secondo alcune fonti, l'azienda ha annullato i piani per il debutto di GPT-6.1 Astra a causa di alcune preoccupazioni legate alla sicurezza. Sembra, infatti, che durante i test il modello abbia agito oltre i compiti assegnati , suscitando preoccupazioni sul fronte della sicurezza e sui potenziali rischi legati al suo comportamento. Vediamo meglio i dettagli.

Problemi nei test

A riportare le informazioni è il Wall Street Journal, secondo cui OpenAI ha dovuto annullare il debutto di GPT-6.1 Astra in seguito ad alcune preoccupazioni sulla sicurezza. In particolare, durante i test interni sarebbero emersi alcuni comportamenti problematici. Innanzitutto, il modello non avrebbe seguito con sufficiente precisione i prompt e le istruzioni fornite dagli operatori umani, sollevando dubbi sulla sua affidabilità e sicurezza.

ChatGPT

Un ulteriore aspetto riguarda il comportamento vero e proprio del modello. Sarebbero stati infatti mostrati "livelli più elevati di inganno", per cui GPT-6.1 Astra tendeva a nascondere la verità sulle azioni intraprese durante l'esecuzione dei compiti assegnati. Il modello avrebbe interagito anche con strumenti e servizi di terze parti intraprendendo azioni senza chiedere il permesso a un essere umano. Ovviamente, non si tratta di un'IA "diabolica" con chissà quale intento distruttivo: più semplicemente, pur di portare a termine un compito, il modello potrebbe intraprendere percorsi alternativi non previsti, alcuni dei quali potenzialmente rischiosi.