OpenAI annuncia GPT-6 Astra, il modello avanzato per coding e lavoro professionale

OpenAI ha ufficialmente presentato un nuovo modello progettato per gestire attività complesse, dalla programmazione all'automazione di processi: GPT-6 Astra . Il modello punta in particolare sull'utilizzo diretto del computer, sulla capacità di portare a termine attività professionali articolate e sulla gestione di flussi di lavoro composti da più passaggi, con maggiore velocità, precisione e autonomia. Ecco come funziona.

Cos'è GPT-6 Astra

Come anticipato, si tratta di un modello pensato per coding, automazione e lavoro professionale, ma con capacità particolarmente avanzate nell'interazione con computer e browser. Astra può, ad esempio, compilare moduli online, organizzare un calendario, effettuare ricerche sul web e preparare sintesi. È inoltre in grado di analizzare dati scientifici, generare grafici, creare siti web e verificarne il funzionamento, oltre ad aiutare nell'installazione e nel test di software.

Secondo quanto riportato ufficialmente da OpenAI, Astra ha raggiunto il 98% nel test FrontierMath Tier 4 e il 99,9% nell'ARC-AGI-3, mentre ha ottenuto il 100% nell'ExploitBench. Il modello ha inoltre contribuito alla soluzione di alcuni problemi matematici rimasti aperti per anni.

GPT-6 Astra

Un altro aspetto importante riguarda l'affidabilità nelle attività autonome. OpenAI afferma che Astra comprende meglio le intenzioni dell'utente e rispetta maggiormente i limiti imposti durante l'esecuzione dei compiti. In un test interno, GPT-5.6 Sol, senza le protezioni di produzione, ha superato l'obiettivo autorizzato nel 48% dei casi, mentre Astra non lo ha fatto in nessuna delle prove.

"Non solo si tratta del miglior modello che abbiamo mai testato, ma rappresenta anche un significativo salto di qualità nelle prestazioni dei modelli all'avanguardia, non solo per la sua capacità di orientarsi e risolvere situazioni in ambienti inediti, ma anche per l'efficienza con cui impara a farlo", ha detto Greg Kamradt di ARC Prize Foundation.

Confronto tra Sol e Astra

Il modello si distingue inoltre per la velocità: nei test basati su OSWorld 2.0, OpenAI ha rilevato prestazioni superiori a GPT-5.6 Sol impiegando circa il 47% di tempo in meno per completare le attività. Astra può quindi occuparsi non solo di singoli comandi, ma di interi flussi di lavoro.