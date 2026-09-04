The Dark Pictures Triple Pack per PC costa 19,75 € su Instant Gaming: è una raccolta di giochi horror

Se non hai ancora recuperato The Dark Pictures , la raccolta per PC è attualmente su Instant Gaming a 19,75 € invece di 46 € (abbiamo già calcolato l'IVA per comodità). Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Giochi horror di stampo cinematografico

Se cerchi giochi horror in cui la trama è determinata dalle tue scelte, questa raccolta è perfetta per te. Si tratta inoltre dell'occasione ideale per recuperare i giochi della serie, grazie alla pratica raccolta che include tre titoli: Man of Medan, Little Hope e House of Ashes. La serie propone storie uniche, con una struttura basata su scelte, esplorazione, QTE e un'atmosfera adrenalinica.

The Dark Pictures

Nel complesso si tratta di titoli in cui il gameplay narrativo è il principale punto di forza: ogni decisione giocherà un ruolo cruciale e modificherà rapporti, percorsi e destino dei personaggi. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di House of Ashes. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.