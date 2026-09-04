The Dark Pictures Triple Pack per PC costa 19,75 € su Instant Gaming: è una raccolta di giochi horror

Se non hai ancora recuperato The Dark Pictures, la raccolta per PC è attualmente su Instant Gaming a 19,75 € invece di 46 € (abbiamo già calcolato l'IVA per comodità). Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Giochi horror di stampo cinematografico
Se cerchi giochi horror in cui la trama è determinata dalle tue scelte, questa raccolta è perfetta per te. Si tratta inoltre dell'occasione ideale per recuperare i giochi della serie, grazie alla pratica raccolta che include tre titoli: Man of Medan, Little Hope e House of Ashes. La serie propone storie uniche, con una struttura basata su scelte, esplorazione, QTE e un'atmosfera adrenalinica.
Nel complesso si tratta di titoli in cui il gameplay narrativo è il principale punto di forza: ogni decisione giocherà un ruolo cruciale e modificherà rapporti, percorsi e destino dei personaggi. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di House of Ashes. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.