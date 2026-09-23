49

Il director di The Blood of Dawnwalker non capisce le richieste per i 120 FPS su PC, ma promette miglioramenti

Le prestazioni di The Blood of Dawnwalker saranno migliorate su PC, ma non dovete aspettarvi un'opzione per giocare a 120 FPS.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/09/2026
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
Articoli News Video Immagini

The Blood of Dawnwalker è un ottimo gioco, ma le prestazioni non sono esattamente perfette, soprattutto per quei giocatori che si aspettano FPS vicini o superiori ai 120.

Il director, Konrad Tomaszkiewicz, ha confermato che dei miglioramenti stanno arrivando, ma che non crede che i 120 FPS siano necessari.

Le parole del director di The Blood of Dawnwalker

"Stiamo monitorando la situazione, stiamo cercando di chiedere informazioni agli utenti sull'hardware e stiamo lavorando alle necessarie correzioni", ha dichiarato Tomaszkiewicz a Eurogamer mentre discuteva delle numerose configurazioni hardware PC che rendono complessa l'ottimizzazione di un videogioco.

"Ma sì, quando vedi che il gioco gira bene, oltre i 60 FPS, e le persone si lamentano comunque perché non sono 120, bensì 90 o 70...", ha continuato. "Capisco la situazione, ma il gioco punta su altro. Non è uno shooter: non è un genere di gioco in cui questo aspetto sia così fondamentale."

The Blood of Dawnwalker presto aggiungerà un nuovo livello di difficoltà per chi non vuole combattere The Blood of Dawnwalker presto aggiungerà un nuovo livello di difficoltà per chi non vuole combattere

Ciò detto, non significa che il team non voglia migliorare ancora di più l'opera. "Le persone però vogliono prestazioni elevate o che vadano oltre l'essere semplicemente buone: va benissimo. Ci stiamo lavorando e continueremo a farlo."

Segnaliamo infine che The Blood of Dawnwalker avrà il New Game Plus, ma il director non vuole condividere un dettaglio fondamentale.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il director di The Blood of Dawnwalker non capisce le richieste per i 120 FPS su PC, ma promette miglioramenti