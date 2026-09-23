Il director di The Blood of Dawnwalker non capisce le richieste per i 120 FPS su PC, ma promette miglioramenti

Il director, Konrad Tomaszkiewicz , ha confermato che dei miglioramenti stanno arrivando, ma che non crede che i 120 FPS siano necessari.

The Blood of Dawnwalker è un ottimo gioco, ma le prestazioni non sono esattamente perfette, soprattutto per quei giocatori che si aspettano FPS vicini o superiori ai 120 .

Le parole del director di The Blood of Dawnwalker

"Stiamo monitorando la situazione, stiamo cercando di chiedere informazioni agli utenti sull'hardware e stiamo lavorando alle necessarie correzioni", ha dichiarato Tomaszkiewicz a Eurogamer mentre discuteva delle numerose configurazioni hardware PC che rendono complessa l'ottimizzazione di un videogioco.

"Ma sì, quando vedi che il gioco gira bene, oltre i 60 FPS, e le persone si lamentano comunque perché non sono 120, bensì 90 o 70...", ha continuato. "Capisco la situazione, ma il gioco punta su altro. Non è uno shooter: non è un genere di gioco in cui questo aspetto sia così fondamentale."

Ciò detto, non significa che il team non voglia migliorare ancora di più l'opera. "Le persone però vogliono prestazioni elevate o che vadano oltre l'essere semplicemente buone: va benissimo. Ci stiamo lavorando e continueremo a farlo."

Segnaliamo infine che The Blood of Dawnwalker avrà il New Game Plus, ma il director non vuole condividere un dettaglio fondamentale.