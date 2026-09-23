OpenAI presenta GPT-6 Sol e Luna: modelli ancora più efficienti e meno costosi

OpenAI ha ufficialmente presentato i nuovi modelli GPT-6 Sol e Luna , pensati per offrire maggiori prestazioni a un prezzo inferiore. Solo poche settimane fa vi abbiamo parlato di GPT-6 Astra, mentre questi modelli sono progettati per garantire maggiore velocità ed efficienza , riducendo al contempo i costi di utilizzo senza rinunciare alla qualità delle risposte. Scopriamo le principali novità.

Le novità dei nuovi modelli

Secondo quanto riportato ufficialmente da OpenAI, i prezzi delle API sono stati ridotti per entrambi i modelli. Sia GPT-6 Sol che Luna sono infatti più economici del 50% rispetto a GPT-5.6. Inoltre, introducono una serie di miglioramenti pensati per garantire maggiori prestazioni, pur essendo molto più economici. Secondo i test, infatti, GPT-6 Sol supera modelli come Claude Opus 5 e, anche in attività complesse come la programmazione, eguaglierebbe Claude Fable 5.1.

GPT-6 Sol e Luna

Per quanto concerne l'esperienza complessiva, OpenAI sostiene che Sol e Luna sono ancora più accurati, con un numero nettamente inferiore di errori (almeno la metà in meno). Per chi non lo sapesse, GPT-6 Sol è in grado di gestire attività lavorative complesse, offrendo anche flessibilità grazie ai limiti di utilizzo più elevati. GPT-6 Luna, invece, è pensato per attività più semplici e ripetitive, ed è il modello più efficiente in tal senso.

"GPT-6 Astra ha introdotto una nuova generazione di intelligenza: questi modelli contribuiscono a diffondere i benefici di tale intelligenza ampliando i confini dell'efficienza in termini di costi", ha spiegato OpenAI. "Abbiamo addestrato GPT-6 Sol e Luna con metodi simili a quelli utilizzati per GPT-6 Astra, trasferendo i progressi alla base delle prestazioni all'avanguardia di Astra in ambiti quali il lavoro professionale, l'accuratezza dei fatti, la programmazione, l'uso del computer e l'allineamento a modelli più veloci e più accessibili".