Bungie cambia tutto: torna Destiny 2, Marathon si trasformerà perché è un flop

Bungie vuole aprire un nuovo capitolo della propria storia partendo da un'ammissione: negli ultimi anni lo studio ha perso di vista le proprie priorità e, soprattutto, il rapporto con i giocatori . Poria Torkan, Studio Head di Bungie, e Josh Deane, Head of Product e General Manager di Marathon, hanno spiegato che la nuova dirigenza intende ricostruire la fiducia attraverso i giochi, le decisioni e una comunicazione più costante, senza chiedere alla community di credere semplicemente alle loro parole.

Destiny ritorna

Una delle priorità sarà Destiny, che Bungie definisce "fondamentale per il futuro" dello studio. Dopo la reazione dei giocatori all'annuncio secondo cui Monuments of Triumph sarebbe stato l'ultimo aggiornamento di contenuti di Destiny 2, Bungie ha deciso di cambiare direzione. "Non abbiamo finito con Destiny", afferma lo studio, che vuole riportare la serie verso quella combinazione di mistero, scoperta e senso di comunità che ne aveva caratterizzato gli inizi.

Il primo passo sarà il ritorno dei contenuti rimossi da Destiny 2. Bungie ha iniziato a lavorare per riportare nel gioco campagne, destinazioni e raid precedentemente messi in vault, rendendoli disponibili a tutti i giocatori. Il processo non consisterà però nel semplice ripristino dei vecchi file: i cambiamenti introdotti nel gioco dopo Beyond Light richiedono interventi su illuminazione, incontri, nemici e sistemi di base. Di conseguenza, il lavoro richiederà tempo, ma lo studio ritiene necessario aggiornare questi contenuti agli standard attuali.