Bungie cambia tutto: torna Destiny 2, Marathon si trasformerà perché è un flop

Bungie vuole aprire un nuovo capitolo della propria storia partendo da un'ammissione: negli ultimi anni lo studio ha perso di vista le proprie priorità e, soprattutto, il rapporto con i giocatori. Poria Torkan, Studio Head di Bungie, e Josh Deane, Head of Product e General Manager di Marathon, hanno spiegato che la nuova dirigenza intende ricostruire la fiducia attraverso i giochi, le decisioni e una comunicazione più costante, senza chiedere alla community di credere semplicemente alle loro parole.
Destiny ritorna
Una delle priorità sarà Destiny, che Bungie definisce "fondamentale per il futuro" dello studio. Dopo la reazione dei giocatori all'annuncio secondo cui Monuments of Triumph sarebbe stato l'ultimo aggiornamento di contenuti di Destiny 2, Bungie ha deciso di cambiare direzione. "Non abbiamo finito con Destiny", afferma lo studio, che vuole riportare la serie verso quella combinazione di mistero, scoperta e senso di comunità che ne aveva caratterizzato gli inizi.
Il primo passo sarà il ritorno dei contenuti rimossi da Destiny 2. Bungie ha iniziato a lavorare per riportare nel gioco campagne, destinazioni e raid precedentemente messi in vault, rendendoli disponibili a tutti i giocatori. Il processo non consisterà però nel semplice ripristino dei vecchi file: i cambiamenti introdotti nel gioco dopo Beyond Light richiedono interventi su illuminazione, incontri, nemici e sistemi di base. Di conseguenza, il lavoro richiederà tempo, ma lo studio ritiene necessario aggiornare questi contenuti agli standard attuali.
Marathon è un flop
Per quanto riguarda Marathon, Bungie chiarisce che il gioco non è mai stato concepito come un sostituto di Destiny. Il titolo ha ricevuto una buona accoglienza dalla critica e ha trovato una community di appassionati, ma non ha raggiunto il numero di giocatori sperato. Per questo motivo lo studio intende cambiarlo, facendolo evolvere; manterrà gli elementi che lo rendono riconoscibile ma supererà alcuni dei limiti imposti dalla struttura del genere.
L'obiettivo è trasformare Marathon in un'esperienza survival più articolata, offrendo maggiori possibilità di affrontare il suo mondo alieno. Nei prossimi mesi Bungie continuerà a lavorare su combattimenti, mondo di gioco e competizione, dando maggiore libertà ai giocatori interessati al PvE cooperativo, al PvP competitivo o alla formula PvPvE. Restano inoltre confermati i contenuti già annunciati, tra cui l'October Nightfall Refresh e l'aggiornamento Symbiosis, previsto per dicembre.
La nuova filosofia di Bungie
La nuova strategia dello studio si basa infine su quattro impegni: costruire un futuro a lungo termine più solido per Destiny rispettandone e recuperandone il passato; far evolvere Marathon per ampliare la community e garantirne la sostenibilità; aumentare la trasparenza sulle priorità dello sviluppo; e comunicare con maggiore costanza.
Bungie afferma inoltre di aver semplificato le proprie priorità, ridotto le iniziative concorrenti, avvicinato il processo decisionale ai team di sviluppo e modificato i criteri con cui misura il successo, dando maggiore peso alla soddisfazione dei giocatori. Lo studio riconosce però che questi cambiamenti, da soli, non bastano: "La fiducia non verrà ricostruita attraverso un singolo blog, video o lancio". Saranno quindi i risultati concreti e la continuità nel tempo a determinare se la nuova strategia riuscirà a ristabilire il rapporto con la community.