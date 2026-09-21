Minecraft può completarsi da solo, ma attualmente gli servono quasi 2 miliardi di anni

Minecraft può teoricamente arrivare ai propri titoli di coda anche senza l'intervento di un giocatore, ma perché questo accada servirebbe un'attesa praticamente inconcepibile per la longevità umana. Un nuovo esperimento realizzato dallo YouTuber RedLogic ha utilizzato una simulazione Monte Carlo (un metodo matematico che usa campionamenti casuali ripetuti per prevedere i possibili risultati di un evento incerto) per stimare quanto tempo sarebbe necessario a un mondo di Minecraft per uccidere autonomamente il Drago dell'End e completare il gioco . Mettetevi comodi, perché c'è da aspettare.

Un sacco di tempo

La premessa è possibile grazie a una particolare configurazione del mondo. Normalmente, i mob non possono attivare un portale per l'End perché non sono in grado di creare e posizionare gli Occhi di Ender. Se però un mondo viene generato con un portale già attivo e completo di 12 occhi, diventa teoricamente possibile che i comportamenti casuali delle creature conducano, dopo un numero enorme di eventi, alla sconfitta del Drago.

RedLogic ha quindi preso come riferimento un mondo con seed -535646876083114041 e ha utilizzato una simulazione statistica per comprimere miliardi di anni di possibili comportamenti. Invece di riprodurre ogni singola azione dei mob, il sistema considera eventi significativi e ne calcola la probabilità, come un Enderman che raccoglie un determinato blocco, raggiunge una posizione o attraversa il portale.

La catena di eventi necessaria è particolarmente improbabile. Tutto parte dagli Enderman, che devono raccogliere zucche e posizionarle sulla neve per creare degli Snow Golem. Questi ultimi devono poi contribuire, insieme ai Creeper, ad aprire percorsi sotterranei verso il portale dell'End. Una volta raggiunta l'altra dimensione, gli Enderman devono trasportare blocchi e creare ulteriori percorsi, mentre i Golem possono attaccare gli Enderman e, occasionalmente, colpire i cristalli che proteggono il Drago.

Una volta distrutti tutti i cristalli, entra in gioco un'altra combinazione improbabile: i Creeper devono arrivare nell'End e venire fatti esplodere dagli Snow Golem proprio mentre il Drago si trova abbastanza vicino da subire danni. Ripetendo una serie di eventi di questo tipo, la simulazione arriva infine alla conclusione della partita.

Il risultato è arrivato dopo circa 1,975 miliardi di anni simulati. Alcuni passaggi danno un'idea delle dimensioni temporali dell'esperimento. Secondo RedLogic, "lo stesso Golem ha vagato per l'End per 18 milioni di anni" tra la distruzione di un cristallo e quella successiva. In un altro momento, "dopo quasi un quarto di miliardo di anni, il Drago aveva perso appena il 2% della sua salute". Ci vuole pazienza.

Anche la formazione del primo Snow Golem ha richiesto tempi enormi: dopo 34.777 anni simulati, una zucca è stata trasportata per altri 2.000 anni prima di contribuire alla creazione del Golem che avrebbe iniziato ad aprire un percorso verso il portale. Per trovare una via d'uscita dalla stanza del portale sul lato dell'End sono invece serviti 2,9 milioni di anni.

L'esperimento non rappresenta una partita realmente giocata per due miliardi di anni, ma una stima statistica basata sui comportamenti casuali dei mob. La simulazione mostra tuttavia che, date condizioni iniziali estremamente favorevoli, la complessa interazione tra le creature di Minecraft può teoricamente condurre fino alla conclusione automatica del gioco.