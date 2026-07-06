Asha Sharma vuole aumentare gli investimenti su Minecraft

Minecraft è senza dubbio uno dei titoli di punta del portfolio di Xbox , ma secondo quanto riportato da Stephen Totilo, la CEO Asha Sharma ritiene che il titolo sia "massicciamente sotto-investito", ossia non abbia ricevuto un supporto adeguato alla sua importanza. Il che fa immaginare che in futuro Mojang riceverà più soldi e supporto da parte della casa madre.

È stata una giornata particolarmente rivelatrice per Xbox, con Asha Sharma che ha delineato i piani per la ristrutturazione completa della divisione. Entro la fine dell'anno fiscale è prevista una riduzione complessiva della forza lavoro del 15%, oltre alla cessione di numerosi studi di sviluppo. Nonostante questo, restano in campo piani ambiziosi per alcune delle proprietà intellettuali più importanti, in particolare Minecraft e i titoli di King, uno studio dedicato essenzialmente al mondo mobile con i suoi Candy Crush.

Secondo quanto riportato da Game File, Sharma considera Minecraft come un titolo storicamente sotto-investito, soprattutto se paragonato a Roblox. Va detto che i due giochi non sono direttamente comparabili nella loro natura: Roblox è una piattaforma che permette ai giocatori di creare le proprie esperienze, mentre Minecraft è più noto per il suo gameplay survival in sandbox multiplayer, con la possibilità di essere espanso tramite mod. Ciò nonostante, è stato osservato che, differenze a parte, circa sei anni fa i due titoli avevano dimensioni paragonabili.

Da allora, però, Roblox sembra aver preso decisamente il largo, con stime secondo cui la piattaforma avrebbe investito nel proprio business più di cinque volte quanto Microsoft ha investito su Minecraft.

Sharma ha sottolineato che ci sarà uno spostamento degli investimenti verso i progetti considerati prioritari in alcuni studi, e Mojang rientra in questo elenco.

A questo si aggiunge un altro elemento rilevante: Mojang (insieme a King) riporterà d'ora in poi direttamente a lei, dal momento che, come spiegato dalla CEO, i due studi rappresentano le realtà con il maggior numero di utenti attivi mensili.