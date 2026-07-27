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Minecraft cambia i suoi requisiti hardware: ora richiede più RAM e una CPU molto più recente

Microsoft ha aggiornato i requisiti hardware di Minecraft per la prima volta in circa 17 anni: la Java Edition ora richiede una configurazione decisamente più avanzata di prima.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/07/2026
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Per la prima volta da 17 anni a questa parte, Microsoft ha cambiato i requisiti hardware per giocare a Minecraft, effettuando un aggiornamento che ovviamente sposta le richieste su configurazioni più alte e recenti, in particolare per quanto riguarda RAM, CPU e GPU.

Questo ovviamente non significa che da un momento all'altro il gioco smetta di funzionare sulle configurazioni più vecchie: così come funzionava fino a qualche giorno fa su praticamente qualsiasi cosa (con le opportune impostazioni) continuerà comunque a farlo per il prossimo futuro, ma i requisiti ufficiali sono stati aggiornati per essere maggiormente al passo coi tempi.

Si tratta in particolare della Java Edition, ovvero la versione classica e originale di Minecraft, che aveva mantenuto i requisiti praticamente stabili da quasi 20 anni a questa parte.

Richieste più alte e aggiornate

In base a quanto possiamo vedere dal blog ufficiale gestito da Mojang, con un aggiornamento inserito proprio nei giorni scorsi, i requisiti minimi e consigliati sono stati modificati, con richieste decisamente più alte rispetto a prima.

Ora i requisiti minimi di Minecraft Java Edition segnalano 8 GB di RAM con GPU non integrata e 12 GB con GPU integrata, CPU Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X o Apple M1 e altro.

I server privati di Minecraft sono "illegali" e pari al "mercato nero", secondo l'ESA I server privati di Minecraft sono illegali e pari al mercato nero, secondo l'ESA

Requisiti Minimi per Minecraft Java Edition:

  • OS: Windows 10 64 bit, Windows su ARM, macOS 12 e versioni successive, oppure Linux 64 bit
  • Architettura: x64, ARM64
  • RAM: 8 GB (con GPU non integrata) o 12 GB (con GPU integrata)
  • CPU: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X o Apple M1 (minimo 4 core fisici)
  • GPU: compatibile con Vulkan 1.3 con almeno 2 GB di VRAM. NVIDIA GTX 950 o versioni successive, AMD Radeon RX 460 o versioni successive, Intel Arc A310 o versioni successive (non integrata) oppure Intel i5-6400 o versioni successive (iGPU integrata), Apple M1 o versioni successive oppure Qualcomm Snapdragon X

Requisiti raccomandati:

  • OS: Windows 11 64 bit, macOS 14 e versioni successive, oppure Linux 64 bit
  • Architettura: x64, ARM64
  • RAM: 16 GB
  • CPU: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 o Apple M2 Pro
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 o Apple M2 Pro. 6 GB di VRAM

Come specificano gli sviluppatori, performance e qualità grafica "non sono più garantite su hardware sotto il minimo segnalato", con il target minimo che è stato aggiornato per essere a 1080p e 30 fps, mentre i raccomandati arrivano a 1080p e 60 fps.

Nel frattempo, abbiamo assistito all'arrivo dell'aggiornamento Chaos Cubed e saputo che Asha Sharma vuole aumentare gli investimenti su Minecraft, essendo uno dei capisaldi della produzione di Xbox Game Studios.

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