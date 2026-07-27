Minecraft cambia i suoi requisiti hardware: ora richiede più RAM e una CPU molto più recente

Per la prima volta da 17 anni a questa parte, Microsoft ha cambiato i requisiti hardware per giocare a Minecraft, effettuando un aggiornamento che ovviamente sposta le richieste su configurazioni più alte e recenti, in particolare per quanto riguarda RAM, CPU e GPU.
Questo ovviamente non significa che da un momento all'altro il gioco smetta di funzionare sulle configurazioni più vecchie: così come funzionava fino a qualche giorno fa su praticamente qualsiasi cosa (con le opportune impostazioni) continuerà comunque a farlo per il prossimo futuro, ma i requisiti ufficiali sono stati aggiornati per essere maggiormente al passo coi tempi.
Si tratta in particolare della Java Edition, ovvero la versione classica e originale di Minecraft, che aveva mantenuto i requisiti praticamente stabili da quasi 20 anni a questa parte.
Richieste più alte e aggiornate
In base a quanto possiamo vedere dal blog ufficiale gestito da Mojang, con un aggiornamento inserito proprio nei giorni scorsi, i requisiti minimi e consigliati sono stati modificati, con richieste decisamente più alte rispetto a prima.
Ora i requisiti minimi di Minecraft Java Edition segnalano 8 GB di RAM con GPU non integrata e 12 GB con GPU integrata, CPU Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X o Apple M1 e altro.
Requisiti Minimi per Minecraft Java Edition:
- OS: Windows 10 64 bit, Windows su ARM, macOS 12 e versioni successive, oppure Linux 64 bit
- Architettura: x64, ARM64
- RAM: 8 GB (con GPU non integrata) o 12 GB (con GPU integrata)
- CPU: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X o Apple M1 (minimo 4 core fisici)
- GPU: compatibile con Vulkan 1.3 con almeno 2 GB di VRAM. NVIDIA GTX 950 o versioni successive, AMD Radeon RX 460 o versioni successive, Intel Arc A310 o versioni successive (non integrata) oppure Intel i5-6400 o versioni successive (iGPU integrata), Apple M1 o versioni successive oppure Qualcomm Snapdragon X
Requisiti raccomandati:
- OS: Windows 11 64 bit, macOS 14 e versioni successive, oppure Linux 64 bit
- Architettura: x64, ARM64
- RAM: 16 GB
- CPU: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 o Apple M2 Pro
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 o Apple M2 Pro. 6 GB di VRAM
Come specificano gli sviluppatori, performance e qualità grafica "non sono più garantite su hardware sotto il minimo segnalato", con il target minimo che è stato aggiornato per essere a 1080p e 30 fps, mentre i raccomandati arrivano a 1080p e 60 fps.
Nel frattempo, abbiamo assistito all'arrivo dell'aggiornamento Chaos Cubed e saputo che Asha Sharma vuole aumentare gli investimenti su Minecraft, essendo uno dei capisaldi della produzione di Xbox Game Studios.