Sony promuove il formato fisico con un lettore di vinili e i fan PlayStation si infuriano

Sony ha deciso che dal gennaio 2028 i nuovi giochi pubblicati saranno solo in digitale (tramite PS Store e con scatole che includono solo codici download): alcuni giocatori non hanno affatto apprezzato e hanno espresso il proprio dissenso sui social.

Il post di Sony

Come potete vedere nel post qui sotto, Sony Electronics ha scritto: "Riscopri il calore, i dettagli e il rituale del vinile con il giradischi LX3. Abbassa la puntina, premi play e goditi la musica esattamente come è stata pensata per essere ascoltata. È ora di fare un salto di qualità."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un messaggio di questo tipo dedicato al formato fisico ha subito attirato decine e decine di videogiocatori che hanno ricordato come PlayStation stia andando in una direzione opposta. In particolar modo è ben visibile il commento di Does it play?, che scrive: "Qualcuno lo dica ai ragazzi di PlayStation. A quanto pare, ha senso supportare i media fisici anche se si tratta di una piccola nicchia. I giochi PlayStation sono molti di più del vinile. Eppure per qualche ragione, sentono il bisogno di uccidere la cultura dei videogiochi per il profitto. Vergogna!".

Il messaggio di Does it play? ha oltre 6.900 Mi Piace, contro i 1.000 e poco più del post di Sony. Voi cosa ne pensate della situazione? Segnaliamo anche che Sony avrebbe imposto le linee guida social più rigide di sempre ai dipendenti dopo le polemiche sui dischi PS5.