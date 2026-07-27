Dragon Age potrebbe non avere seguiti per molto tempo, secondo l'ex-producer della serie

Dopo i risultati poco soddisfacenti di Dragon Age: The Veilguard è probabile che la serie sia destinata a rimanere ferma per molto tempo, dunque senza ulteriori seguiti, secondo la valutazione di un ex-producer di alto profilo come Mark Darrah, che per molto tempo è stato il riferimento principale per il franchise.

"Non ho proprio idea di chi potrebbe mettersi a proporre un nuovo Dragon Age in Electronic Arts", ha spiegato, sostenendo che i risultati non soddisfacenti del recente Dragon Age: The Veilguard hanno probabilmente posizionato la serie piuttosto in basso nella lista delle priorità del publisher.

"EA possiede un'enorme quantità di proprietà intellettuali che sono ancora dormienti", ha aggiunto, spiegando anche come mai queste rimangano spesso ferme, descrivendo una sorta di guerra di potere all'interno dell'editore.