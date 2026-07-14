Need for Speed è praticamente morto per EA, Criterion è ormai tutta su Battlefield

Con l'avvicinarsi del 30° anniversario dello studio Criterion si poteva pensare a qualche possibilità di ritorno per Need for Speed, serie che era diventata la specialità del team EA, ma a quanto pare ci sono pochissime speranze al riguardo perché il franchise è sostanzialmente morto per Electronic Arts, con il team che ora è interamente concentrato su Battlefield.

Ovviamente non si tratta di una questione ufficiale e difficilmente verrà riportata un'informazione del genere attraverso un comunicato, ma di fatto EA ha archiviato Need for Speed, forse in attesa di tempi più propizi ma senza alcuna possibilità di ritorno a breve, da quanto è emerso anche in un'intervista pubblicata da IGN.

Come abbiamo visto, Criterion ora fa parte del complesso di studi che si occupano di Battlefield a partire dallo sviluppo di Battlefield 6, e sembra che la cosa non sia destinata a cambiare a breve.