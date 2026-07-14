Need for Speed è praticamente morto per EA, Criterion è ormai tutta su Battlefield

Con l'avvicinarsi del 30° anniversario dello studio Criterion si poteva pensare a qualche possibilità di ritorno per Need for Speed, serie che era diventata la specialità del team EA, ma a quanto pare ci sono pochissime speranze al riguardo perché il franchise è sostanzialmente morto per Electronic Arts, con il team che ora è interamente concentrato su Battlefield.
Ovviamente non si tratta di una questione ufficiale e difficilmente verrà riportata un'informazione del genere attraverso un comunicato, ma di fatto EA ha archiviato Need for Speed, forse in attesa di tempi più propizi ma senza alcuna possibilità di ritorno a breve, da quanto è emerso anche in un'intervista pubblicata da IGN.
Come abbiamo visto, Criterion ora fa parte del complesso di studi che si occupano di Battlefield a partire dallo sviluppo di Battlefield 6, e sembra che la cosa non sia destinata a cambiare a breve.
Una cosa del passato
Rebecka Coutaz, vice presidente e General Manager di Battlefield Studios Europe, ha risposto in maniera piuttosto sbrigativa alla domanda sulla possibilità di notizie riguardanti Need for Speed in occasione del trentesimo anniversario di Criterion: "Non siamo qui per parlare del passato, siamo concentrati solo su Battlefield", ha riferito.
È una sorta di "no comment" ma che sembra alquanto esplicito nel manifestare un certo disinteresse per la storica serie di giochi di guida arcade che ha rappresentato un pilastro del genere per quasi 30 anni, da The Need for Speed del 1994 all'ultimo Need for Speed Unbound del 2022.
Con lo spostamento di Criterion interamente sul fronte di Battlefield, di fatto, viene bloccata a tempo indeterminato anche un'altra serie di giochi di guida che era storicamente legata al team, ovvero Burnout, altro titolo particolarmente apprezzato dai fan ma che sembra avere davvero poche possibilità di tornare in scena.
Il progetto Need for Speed Unbound sembra essere stato davvero un ultimo tentativo di EA di rilanciare la serie, ma nonostante una risposta piuttosto positiva da parte della critica non è riuscito a smuovere più di tanto il pubblico sul fronte commerciale, convincendo l'editore a concentrarsi su altro, almeno per il momento.