Huawei FreeClip 2 S ufficiali: nuovi auricolari open-ear con design rinnovato e audio adattivo

I FreeClip 2 S si presentano sul mercato italiano nelle colorazioni blu e argento, con sfumature lucide e cangianti ispirate ai riflessi naturali delle perle e della madreperla.

Il giorno del debutto ufficiale è finalmente arrivato. Huawei ha tolto i veli in Italia ai nuovi FreeClip 2 S , l'ultima evoluzione della sua celebre gamma di auricolari open-ear che promette di ridefinire il concetto di comfort acustico e stile personale. Il nuovo modello non si limita a rinfrescare l'estetica della generazione precedente, ma introduce un concentrato di tecnologia neurale e soluzioni ergonomiche pensate per chi desidera ascoltare musica e podcast senza isolarsi dal mondo esterno.

L'archetto Airy C-bridge diventa ancora più morbido

Dal punto di vista dell'ergonomia, il produttore ha riprogettato l'elemento più importante del dispositivo, ovvero il ponte di collegamento flessibile che si aggancia al padiglione auricolare. Il nuovo archetto Airy C-bridge è ora realizzato in un silicone liquido che risulta essere più morbido rispetto alla passata generazione, riducendo a zero la pressione sulla cartilagine anche dopo molte ore di utilizzo continuo. Ciascun auricolare ferma l'ago della bilancia ad appena cinque grammi, garantendo una stabilità eccezionale durante le sessioni di corsa o di allenamento all'aria aperta.

Huawei FreeClip 2 S

Una delle novità più curiose e intelligenti risiede nella custodia di ricarica. Pur mantenendo un profilo esterno compatto e facilmente tascabile, lo scrigno offre uno spazio interno ottimizzato e ampliato del venti percento. Questa accortezza permette all'utente di utilizzare il case anche come un piccolo porta-gioielli temporaneo, ideale per riporre in sicurezza orecchini e piccoli accessori durante le sessioni di sport o i momenti di ascolto intenso.

Le novità più succose si nascondono all'interno della scocca, dove debutta un chip audio proprietario di terza generazione supportato da un vero e proprio processore NPU dedicato ai calcoli neurali. Questa architettura consente alle cuffie di analizzare costantemente lo scenario sonoro circostante per adattare l'ascolto in tempo reale. Il sistema regola autonomamente il volume in base al rumore ambientale, offrendo una resa sempre chiara senza che l'utente debba toccare lo schermo del telefono o i comandi a sfioramento.

A rendere l'esperienza ancora più ricca è la presenza di un driver a doppio diaframma che assicura una risposta dei bassi profonda e dinamica, un risultato storicamente difficile da raggiungere per la categoria degli auricolari aperti, abbinato a una nitidezza cristallina nella riproduzione delle voci e dei podcast."

I Huawei FreeClip 2 S sono già acquistabili sul mercato italiano al prezzo di listino di 229 euro. Per celebrare il debutto, il brand ha attivato una serie di importanti incentivi validi fino al 17 agosto 2026 sul proprio store ufficiale. Gli acquirenti potranno usufruire di uno sconto immediato di 30 euro tramite un coupon dedicato e riceveranno in omaggio l'esclusivo set di charm metallici realizzati in collaborazione con la casa di alta bigiotteria parigina Les Néréides.

Per combattere la paura di perdere un auricolare, nel prezzo di acquisto è inclusa la speciale polizza Huawei Loss Care. Questo servizio copre i primi dodici mesi di vita del prodotto e garantisce uno sconto del cinquanta percento sull'acquisto di un singolo auricolare sostitutivo in caso di smarrimento o danno accidentale, offrendo una tranquillità extra a tutti i nuovi utenti.