Nothing Phone (4b) è ufficiale: presentate caratteristiche e prezzo; annunciati anche gli auricolari Ear (3a)

Il dispositivo mantiene il caratteristico design trasparente dell'azienda, arricchito dalla rinnovata Glyph Bar , composta da 45 mini LED personalizzabili che consentono di ricevere notifiche, controllare la ricarica e visualizzare altre informazioni senza accendere il display.

Nothing ha annunciato ufficialmente Phone (4b), il primo modello della nuova serie "b" , progettato per offrire l'esperienza tipica del marchio a un pubblico ancora più ampio.

Le principali caratteristiche del Phone (4b) di Nothing

Phone (4b) monta una batteria da 5.200 mAh, la più capiente mai utilizzata da Nothing, compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W. Il sistema di dissipazione con camera di vapore dedicata permette di mantenere prestazioni costanti anche durante gaming e registrazione video.

Sul fronte fotografico troviamo una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 119 gradi. Sono presenti inoltre registrazione video in 4K, funzione Dual Capture e il motore TrueLens Engine 4 con tecnologia Ultra XDR per migliorare la qualità delle immagini.

Il display è un Super AMOLED da 6,77" con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, luminosità massima di 2.000 nit e supporto HDR10+. Il dispositivo arriva con Nothing OS 4.1 basato su Android 16, riceverà 3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza.

Phone (4b) sarà disponibile nei colori Black, White e Blue nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, al prezzo di listino di 329€.