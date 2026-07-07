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Nothing Phone (4b) è ufficiale: presentate caratteristiche e prezzo; annunciati anche gli auricolari Ear (3a)

Nothing presenta Phone (4b), nuovo smartphone della serie b con Snapdragon 6 Gen 4. Annunciato anche il lancio degli auricolari Ear (3a).

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/07/2026
Nothing Phone (4b)

Nothing ha annunciato ufficialmente Phone (4b), il primo modello della nuova serie "b", progettato per offrire l'esperienza tipica del marchio a un pubblico ancora più ampio.

Il dispositivo mantiene il caratteristico design trasparente dell'azienda, arricchito dalla rinnovata Glyph Bar, composta da 45 mini LED personalizzabili che consentono di ricevere notifiche, controllare la ricarica e visualizzare altre informazioni senza accendere il display.

Lo smartphone integra il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, affiancato dagli strumenti Essential AI, che sfruttano anche l'elaborazione locale per velocizzare numerose operazioni quotidiane.

Le principali caratteristiche del Phone (4b) di Nothing

Phone (4b) monta una batteria da 5.200 mAh, la più capiente mai utilizzata da Nothing, compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W. Il sistema di dissipazione con camera di vapore dedicata permette di mantenere prestazioni costanti anche durante gaming e registrazione video.

Nothing si evolve e conferma ufficialmente Phone (4b): questo smartphone inaugurerà la nuova serie Nothing si evolve e conferma ufficialmente Phone (4b): questo smartphone inaugurerà la nuova serie

Sul fronte fotografico troviamo una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 119 gradi. Sono presenti inoltre registrazione video in 4K, funzione Dual Capture e il motore TrueLens Engine 4 con tecnologia Ultra XDR per migliorare la qualità delle immagini.

Blastoise Pro Black Composite 16X9

Il display è un Super AMOLED da 6,77" con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, luminosità massima di 2.000 nit e supporto HDR10+. Il dispositivo arriva con Nothing OS 4.1 basato su Android 16, riceverà 3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza.

Phone (4b) sarà disponibile nei colori Black, White e Blue nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, al prezzo di listino di 329€.

Non solo Phone (4b) per Nothing, arrivano anche gli auricolari Ear (3a)

Nothing amplia la propria gamma audio con i nuovi Ear (3a). Tra le principali novità spicca Audio Snapshot, funzione che permette di salvare rapidamente alcuni secondi dell'audio ascoltato direttamente dagli auricolari, con sincronizzazione automatica nell'app Nothing X per modifica, trascrizione e condivisione. È presente anche Call Recording, che consente di registrare chiamate e riunioni fino a circa due ore.

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Sul fronte audio troviamo un driver dinamico da 12 mm, certificazione Hi-Res Audio Wireless, supporto LDAC ed equalizzatore avanzato personalizzabile. La cancellazione attiva del rumore raggiunge 45 dB con modalità Trasparenza e tre microfoni per auricolare migliorano la qualità delle chiamate.

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L'autonomia arriva fino a 10 ore con una ricarica e 42 ore complessive utilizzando la custodia. Presentano, inoltre, numerose funzioni integrate con ChatGPT. Disponibili nelle colorazioni Black, White, Yellow e nella nuova variante Pink al prezzo di listino di 99€.

#Tecnologia
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