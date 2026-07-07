NVIDIA smentisce le indiscrezioni sui ritardi di Rubin e Kyber e conferma che la roadmap prevista

NVIDIA ha negato le indiscrezioni che parlavano di ritardi per Rubin Ultra e i rack Kyber, confermando che la roadmap dei chip AI procede senza modifiche.

NVIDIA ha risposto ufficialmente alle recenti indiscrezioni riguardanti un presunto rinvio dei futuri prodotti basati sulle architetture Rubin e Rubin Ultra, chiarendo che la propria roadmap dedicata ai chip per l'intelligenza artificiale non ha subito alcuna modifica. L'azienda ha infatti dichiarato che il piano di sviluppo procede regolarmente e che le informazioni diffuse nelle ultime settimane non corrispondono alla realtà. Le voci erano nate in seguito a un rapporto pubblicato da SemiAnalysis, secondo il quale i rack Kyber, destinati a integrare i processori Rubin Ultra, sarebbero stati rinviati fino al 2028. Lo stesso rapporto sosteneva inoltre che NVIDIA avrebbe abbandonato il progetto originario basato su una configurazione a quattro die, sostituendolo con una soluzione a due die.

NVIDIA smentisce le indiscrezioni NVIDIA ha però respinto completamente queste indiscrezioni, ribadendo che la roadmap relativa ai chip AI rimane invariata. L'azienda è intervenuta rapidamente per evitare possibili conseguenze sui rapporti con partner commerciali e clienti coinvolti nello sviluppo delle future piattaforme. Non è la prima volta che i prodotti NVIDIA vengono coinvolti in rumor di questo tipo. La celebre giacca in pelle firmata da Jensen Huang finisce all'asta per beneficenza: il valore è altissimo Anche le precedenti architetture Blackwell e Blackwell Ultra erano state oggetto di indiscrezioni riguardanti presunti problemi tecnici, ritardi nello sviluppo e difficoltà legate alla gestione termica o alla compatibilità con le memorie HBM. Successivamente tali informazioni erano state smentite dai fatti.