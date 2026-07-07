Meccha Chameleon ancora in vetta alla classifica Steam, Assassin's Creed Black Flag Resynced è già in top 5

Come ogni martedì è arrivata la classifica dei giochi e gli hardware più venduti su Steam durante l'ultima settimana. Con oltre 15 milioni di copie vendute e un ritmo di marcia che sembra non dare cenni di rallentamenti, Meccha Chameleon è al primo posto per la terza settimana di fila.

Il resto del podio è identico a quello della scorsa settimana, con Cyberpunk 2077 in seconda posizione trainato anche dall'entusiasmo per l'anime Edgerunners e il crossover con Wuthering Waves, mentre sul gradino più basso troviamo Dead by Daylight.