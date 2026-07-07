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Meccha Chameleon ancora in vetta alla classifica Steam, Assassin's Creed Black Flag Resynced è già in top 5

Meccha Chameleon domina ancora la classifica settimanale di Steam, mentre Assassin's Creed Black Flag Resynced debutta già in top 5 grazie ai preorder, in una top 10 segnata dai Saldi Estivi e dai soliti evergreen.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/07/2026
Un Meccha Chameleon

Come ogni martedì è arrivata la classifica dei giochi e gli hardware più venduti su Steam durante l'ultima settimana. Con oltre 15 milioni di copie vendute e un ritmo di marcia che sembra non dare cenni di rallentamenti, Meccha Chameleon è al primo posto per la terza settimana di fila.

Il resto del podio è identico a quello della scorsa settimana, con Cyberpunk 2077 in seconda posizione trainato anche dall'entusiasmo per l'anime Edgerunners e il crossover con Wuthering Waves, mentre sul gradino più basso troviamo Dead by Daylight.

Assassin's Creed Black Flag Resynced già vicino al podio prima del lancio

Da segnalare l'ingresso di Assassin's Creed Black Flag Resynced direttamente al quarto posto, nonostante manchino ancora un paio di giorni al debutto nei negozi previsto per il 9 luglio: un risultato che suggerisce preorder particolarmente alti. Il resto della top 10 è dominato dai titoli più popolari dei Saldi Estivi di Steam, inclusi evergreen come Red Dead Redemption 2 e Baldur's Gate 3.

Il Made in Italy celebra Assassin's Creed: Black Flag Resynced grazie ad A.G. Leather Design Il Made in Italy celebra Assassin's Creed: Black Flag Resynced grazie ad A.G. Leather Design
  1. Meccha Chameleon
  2. Cyberpunk 2077
  3. Dead by Daylight
  4. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  5. Steam Deck
  6. EA Sports FC 26
  7. ARK: Survival Ascended
  8. The Binding of Isaac: Rebirth
  9. Red Dead Redemption 2
  10. Baldur's Gate 3
#Classifica #Steam
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