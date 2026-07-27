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Splatoon Raiders batte Assassin's Creed Black Flag Resynced e conquista la vetta della classifica inglese

Splatoon Raiders debutta in testa alla classifica inglese, scalzando Assassin's Creed Black Flag Resynced dopo due settimane di dominio e guidando una top 20 senza grandi sorprese estive.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/07/2026
Uno scatto da Splatoon Raiders

Come ogni inizio settimana arriva l'immancabile classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito. Dopo due settimane di dominio incontrastato, Assassin's Creed Black Flag Resynced scivola al secondo posto.

È stato superato da Splatoon Raiders, una delle poche nuove uscite della settimana. Lo spin-off della serie "splattatutto" per Nintendo Switch 2 parte decisamente bene. Resta da vedere se riuscirà a mantenere la leadership anche nelle prossime settimane, considerando anche l'uscita di nuovi giochi di un certo profilo, come Halo: Campaign Evolved.

Chi sale e chi scende

Stabili invece le performance di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, che sale al terzo posto guadagnando una posizione. Al contrario, EA Sports FC 26 scende dal secondo al quinto posto, mentre il remake di Star Fox scivola dal decimo al quindicesimo. Poche sorprese complessive, complice anche la stagione estiva, fatta eccezione per Assassin's Creed Shadows, che compie un balzo notevole: dal trentaduesimo al nono posto.

Splatoon Raiders, la recensione dello spin-off single player di Nintendo per Switch 2 Splatoon Raiders, la recensione dello spin-off single player di Nintendo per Switch 2

Di seguito la top 20 della classifica inglese dell'ultima settimana:

  1. Splatoon Raiders
  2. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  3. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  4. Mortal Kombat 11 Ultimate
  5. EA Sports FC 26
  6. Pokémon Pokopia
  7. 007 First Light
  8. Mario Kart World
  9. Assassin's Creed Shadows
  10. Transformers Battlegrounds
  11. Minecraft
  12. Hogwarts Legacy
  13. Mortal Kombat 1
  14. Leggende Pokémon Z-A
  15. Star Fox
  16. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  17. Resident Evil Requiem
  18. Elden Ring
  19. GTA 5
  20. Mario Kart 8 Deluxe
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