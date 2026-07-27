I remake di Final Fantasy 6, 8 e 9 potrebbero richiedere una suddivisione in 4 o 5 giochi ciascuno

Durante il Final Fantasy XIV Fan Fest di Berlino, Yoshi‑P ha preso come esempio Final Fantasy 6, definendolo un titolo enorme, dalla scala immensa. A suo avviso, oggi sarebbe impossibile riproporlo come un unico gioco , anzi servirebbero persino più parti rispetto a quelli necessari per il settimo capitolo, rendendola un'operazione nostalgia poco praticabile.

Se la scelta di dividere il remake di Final Fantasy 7 in tre capitoli vi ha fatto storcere il naso, secondo il producer Naoki Yoshida dei possibili rifacimenti di altri episodi molto amati, come Final Fantasy 6, 8 e 9 , potrebbe richiedere addirittura quattro o cinque giochi .

Dei rifacimenti impossibili?

"Ovviamente capisco i sentimenti dei giocatori, ma bisogna pensarci bene", ha dichiarato Yoshida tramite un traduttore. "Guardate Final Fantasy 6: è un gioco incredibilmente enorme. La sua scala è semplicemente immensa."

Yoshida ha aggiunto che lo stesso vale anche per Final Fantasy 8 e Final Fantasy 9: "Ora che stiamo lavorando sulla serie di Final Fantasy 7, capisco che le persone chiedano remake di altri titoli. Ma se dovessimo rifare quei giochi, probabilmente finiremmo per doverli pubblicare in quattro, o magari addirittura cinque parti."

Negli ultimi mesi diverse indiscrezioni hanno suggerito l'esistenza di un remake di Final Fantasy 9, ma al momento Square Enix non ha mai confermato nulla. È invece ufficiale la produzione della serie animata Final Fantasy: Black Mages, attesa per il 2028.