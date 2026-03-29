Final Fantasy 9 Remake potrebbe essere bloccato, in attesa di Final Fantasy 7 Remake Parte 3

In effetti, il fatto che il progetto possa essere stato messo in pausa era emerso già in precedenza, e tutto questo non fa che alimentare i dubbi sull'esistenza di questo titolo, visto il silenzio continuativo da parte di Square Enix al riguardo.

È da molto tempo che si parla di un possibile remake di Final Fantasy 9 , che si pensava potesse arrivare in concomitanza con le celebrazioni per il 25° anniversario del gioco, ma Square Enix non ha mai detto nulla di ufficiale al riguardo, dunque le informazioni restano semplicemente delle voci di corridoio.

Il noto leaker NateTheHate ha riferito qualcosa su Square Enix nelle ore scorse, riferendo in particolare che Final Fantasy 9 Remake sarebbe attualmente bloccato , con lo sviluppo forse messo in pausa in attesa di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 , progetto che sta assorbendo il grosso della divisione dedicata del publisher giapponese.

Una questione di priorità

Il nuovo aggiornamento sull'argomento da parte di NateTheHate non fa che confermare la linea tendenzialmente pessimistica, spiegando però che il presunto blocco imposto al progetto sarebbe dovuto alla necessità di concentrare gli sforzi su Final Fantasy 7 Remake Parte 3.

Il titolo in questione sta assorbendo la maggior parte della divisione produttiva di Square Enix dedicata alle serie maggiori, trattandosi del prossimo grosso titolo da parte dell'etichetta nell'ambito degli RPG.

Con la necessità di concludere il progetto in tempi non troppo dilazionati e viste le dimensioni della Parte 3, altri progetti sarebbero stati accantonati e tra questi anche il presunto remake di Final Fantasy 9.

Il fatto che il gioco sia stato "congelato" significa che c'è la possibilità che lo sviluppo venga ripreso in un secondo momento, ha spiegato il leaker, "ma per quanto ho sentito, non c'è stato alcun movimento al riguardo".