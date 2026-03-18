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Final Fantasy: Black Mages Legacy torna in produzione, è la serie animata su Final Fantasy 9

Il sito ufficiale dello studio EuroVisual sembra confermare che Final Fantasy: Black Mages Legacy, ovvero la serie animata basata su Final Fantasy 9, è tornato in produzione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/03/2026
Il Black Mage di Final Fantasy 9
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
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Sembra proprio che la serie animata su Final Fantasy 9, intitolata Final Fantasy: Black Mages Legacy, sia tornata in produzione, visto che compare tra i progetti attivi sul sito ufficiale dello studio che si sta occupando della sua creazione.

L'adattamento animato era stato già annunciato nel 2021 ma se ne erano praticamente perse le tracce negli anni successivi, facendo pensare a un blocco della produzione e forse anche a una cancellazione totale del progetto, ma a quanto pare non è questo il caso.

Il sito ufficiale di EuroVisual, lo studio di animazione incaricato del progetto, riporta ora anche Final Fantasy: Black Mages Legacy tra i titoli in lavorazione, facendo dunque pensare al fatto che la serie verrà effettivamente ultimata.

Una serie sui black mage di Final Fantasy 9

Final Fantasy: Black Mages Legacy è una serie animata al momento composta da una stagione, costituita da 10 episodi ognuno di circa 22 minuti, ambientata nel mondo di Final Fantasy 9.

Un'immagine da Final Fantasy: Black Mages Legacy
Un'immagine da Final Fantasy: Black Mages Legacy

A quanto pare, la serie si concentrerà in particolare su maghi di classe Black Mage presenti nel gioco, che rappresentano un po' un elemento caratterizzante del capitolo in questione, nonché in generale della serie Final Fantasy.

Final Fantasy 9 Remake è ancora un mistero, ma intanto Square Enix prosegue le celebrazioni dell'anniversario Final Fantasy 9 Remake è ancora un mistero, ma intanto Square Enix prosegue le celebrazioni dell'anniversario

Dal sito di EuroVisual emerge anche una descrizione ufficiale della serie: "Imel, Koln, Luciola, Thea, Fala e Doc, figli dell'eroe Bibi, sono gli ultimi maghi oscuri dei quattro continenti", si legge nella sinossi ufficiale.

"Oggi vivono felici nella città di Alessandria, protetti dai suoi abitanti, che sono piuttosto cordiali, anche se a volte molto curiosi. Purtroppo, questa esistenza pacifica non era destinata a durare... Un giorno, Koln scopre Mel, immobile come una statua, nella locanda dove lavora. Potrebbe essere la tragica eredità del padre che li sta raggiungendo?"

Nel frattempo, sul fronte dei videogiochi, Final Fantasy 9 Remake potrebbe essere stato bloccato da Square Enix, ma in verità non ci sono mai state informazioni ufficiali sul presunto progetto.

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