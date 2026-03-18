Final Fantasy: Black Mages Legacy torna in produzione, è la serie animata su Final Fantasy 9

Sembra proprio che la serie animata su Final Fantasy 9, intitolata Final Fantasy: Black Mages Legacy, sia tornata in produzione, visto che compare tra i progetti attivi sul sito ufficiale dello studio che si sta occupando della sua creazione.

L'adattamento animato era stato già annunciato nel 2021 ma se ne erano praticamente perse le tracce negli anni successivi, facendo pensare a un blocco della produzione e forse anche a una cancellazione totale del progetto, ma a quanto pare non è questo il caso.

Il sito ufficiale di EuroVisual, lo studio di animazione incaricato del progetto, riporta ora anche Final Fantasy: Black Mages Legacy tra i titoli in lavorazione, facendo dunque pensare al fatto che la serie verrà effettivamente ultimata.